〈混色女孩拼什麼！〉Vans異材質×多色彩

2019-03-15

記者林欣若／台北報導

不同色彩創意拼接，打造強烈花稍的視覺感，是春季獨有風格！

異材質×多色彩

滑板鞋起家的Vans，因為抓地力強、舒適度佳的硫化橡膠鞋底，近幾年成為休閒穿搭的最佳鞋款，黑白棋格紋、紅色或黑色鞋面側邊點綴醒目的白色海鷗線條，都是Vans的標誌鞋款，純粹的單色鞋款，讓Vans獨具街頭酷味，然而創意為Vans品牌的元素之一，今年春季Vans結合拼接工藝及色彩美學概念，推出全新Patchwork Pack系列，繽紛多彩、女孩專屬，是Vans少見的甜美款式。

Vans Patchwork Pack系列大玩拼接創意，將撞色元素融入鞋款設計，紅色、粉色、橘色、藍色和黑色，色塊交錯出亮眼的幾何圖案，此外，鞋面也利用異材質拼接出立體層次感，帆布、麂皮和皮革結合，讓滑板鞋也有精緻質感。三款經典鞋型Slip-On、Era及SK8-Hi限定推出女生尺碼，同步推出拼接後背包，以撞色風格打造春季亮眼穿搭。

圖片提供／Vans

Vans Patchwork Pack系列Slip-On，2,180元。

Vans Patchwork Pack系列Era，2,780元。

Vans Patchwork Pack系列SK8-Hi，2,780元。

Vans Patchwork Pack系列後背包，1,480元。

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