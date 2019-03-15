〈混色女孩拼什麼！〉Reebok巴勒斯坦×荷蘭×美國

2019-03-15

記者林欣若／台北報導

不同色彩創意拼接，打造強烈花稍的視覺感，是春季獨有風格！

巴勒斯坦×荷蘭×美國

新世代潮模Gigi Hadid私服穿搭最常出現的造型，是老爹鞋、運動褲、露出腰線的短版上衣，融合出隨興搶眼的街頭風，這種風格在她與Reebok推出的聯名系列發揮得淋漓盡致。

Gigi Hadid將父親的出生地巴勒斯坦、母親的出生地荷蘭，以及她展開事業的美國為靈感，將三個國家的代表色彩轉換為繽紛色調，賦予REEBOK × GIGI HADID聯名系列搶眼效果。紅色款和白色款的CLASSIC LEATHER TRIPLE以特殊超增高加厚設計鞋底，打造濃濃的復古風情，REEBOK × GIGI HADID專屬LOGO在鞋舌上完美呈現；源自90年代的復古慢跑鞋AZTREK以及Reebok長青熱賣款式CLASSIC LEATHER DOUBLE也加入聯名陣容，兩雙鞋款輪廓都搭上最近大熱門的老爹鞋，鞋舌同樣印有REEBOK × GIGI HADID專屬LOGO，服裝從短袖T-shirt、運動外套到運動褲一應俱全，運動外套加入Gigi Hadid最喜歡的短版剪裁，露出迷人腰線，運動也能性感。

圖片提供／Reebok

新生代潮模與Reebok推出聯名系列，以三色國旗拼接出亮眼運動時尚。

REEBOK × GIGI HADID CLASSIC LEATHER TRIPLE，3,550元。

REEBOK × GIGI HADID CLASSIC LEATHER TRIPLE，3,550元。

REEBOK × GIGI HADID CLASSIC LEATHER DOUBLE，3,250元。

REEBOK × GIGI HADID AZTREK，3,050元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/