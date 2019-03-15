〈混色女孩拼什麼！〉adidas Originals飽和色系×經典三線

2019-03-15

記者林欣若／台北報導

不同色彩創意拼接，打造強烈花稍的視覺感，是春季獨有風格！

飽和色系×經典三線

大膽的飽和色系、經典的三條線搭配特殊剪裁，在服裝上形成律動美感，adidas Originals和紐約設計師Ji Won Choi的聯名系列在倫敦時裝週首亮相，豐富的視覺形象豔驚全場。

韓裔設計師Ji Won Choi在首爾出生、紐約求學，曾在夏威夷的小島和瑞士的阿爾卑斯山體驗單純的農村生活，累積各種文化體驗；她擅長以重複的條紋和醒目的色彩，打造充滿幾何感、規律但突破框架的風格，adidas Originals的經典三條線條在她手中簡直如魚得水，透過她獨特的跨文化視角，從運動時尚的角度出發，解構、重組經典三條線，既保有adidas Originals的品牌DNA、也兼具Ji Won Choi強烈的個人風格。

夜藍、亮綠、鮮紅、桃紅、粉紫等色彩，在白色線條的襯托下，顯得格外清爽而不俗豔，單品設計也大膽跳脫運動裝束，聯名系列包括連身長褲、開襟襯衫外套、後背包與泳裝，都充滿玩心趣味，與時裝的分界模糊，Ji Won Choi將經典的運動套裝賦予全新時尚氛圍，呈現截然不同的當代風格，打造新世代強而有力的時尚概念與態度宣言。

圖片提供／adidas Originals

adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列融入設計師充滿個人特色的輪廓線條和大膽搶眼的配色，透過模特兒在交錯的空間中走動，展現行進間的動態美感。

adidas Originals by Ji Won Choi長褲（右），4,090元。

adidas Originals by Ji Won Choi夾克（左）5,690元、adidas Originals by Ji Won Choi連身褲（右）5,090元。

adidas Originals by Ji Won Choi夾克，4,090元。

adidas Originals by Ji Won Choi兩截式泳裝，2,690元。

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