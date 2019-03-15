跨越百年 Baselworld變臉逆襲（5）：革新與挑戰

2019-03-15

記者方惠宗／台北報導

當全球最大錶展巴塞爾世界鐘錶展（Baselworld）歷經被全球最大鐘錶製造商Swatch集團「退展」的風波，這場在今年3月21日揭幕的百年盛會，與世界又有什麼樣的新關係？

經歷退展風波 巴塞爾逆襲預備？

Swatch集團在去年宣布退出2019年Baselworld，Swatch集團總裁尼克‧海耶克先生（Nick Hayek）更以聲明稿將Baselworld的「陋習」毫不留情的狠削一頓，包括展覽未能跟上時代腳步，低效死板的官僚作風被血淋淋地公開，連帶巴塞爾城市趁機大撈「錶展財」、像是飯店住宿與餐廳漲價等不友善行為，也引來每年都得因公赴會、長久看似「認命」的產業相關人士不滿的宣洩！

面對吧！網路早為共享經濟與成本效益帶來新典範，越來越多錶款不靠「展覽」，就在「網路」大賣，到底還需不需要錶展？

Baselworld至今做了不少應變，除了「優化」展間，也與城內飯店、餐廳建立關係，為展覽期間打造友好環境。Baselworld也宣布，從2020年開始，世界鐘錶業兩大活動SIHH與Baselworld將在同一時段接續舉行：「SIHH將於4月26日至29日在日內瓦舉行，巴塞爾世界鐘錶展將緊接著於4月30日至5月5日在巴塞爾舉行。」這樣的安排將持續到2024年。

引人注意的是，Baselworld近來以官方角度採訪錶商專業經理人談「為何參展？」，包括品牌執行長、錶店經營者等。顯然的將錶展視為行銷工具的角度上，高層們說法大都正面，然而，無論什麼時代，耳聰目明的識讀力才是必須，真正的答案看似尚未顯現。

Baselworld展覽資訊

展出日期：2019年3月21日至3月26日

開放時間：每日早上9點至晚上6點。

門票：展期票110瑞郎；日票45瑞郎。另有團體票、學生與市民等優待日票，約38瑞郎至40瑞郎。

圖片提供／Baselworld

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/