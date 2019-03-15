跨越百年 Baselworld變臉逆襲（4）：Bell & Ross、ZENITH

2019-03-15

記者方惠宗／台北報導

當全球最大錶展巴塞爾世界鐘錶展（Baselworld）歷經被全球最大鐘錶製造商Swatch集團「退展」的風波，這場在今年3月21日揭幕的百年盛會，與世界又有什麼樣的新關係？

軍風四起！這波主要是空軍

除了戰鬥機駕駛艙與機身的設計靈感，925純銀竟也拿來做軍錶錶殼！

Bell & Ross開創性的航空儀表風格擄獲人心，預告上市的BR 03-92 BI-COMPASS腕錶同樣借鑒這些導航工具的特色，打造出清晰易讀的原創格調，有趣的是，設計簡約的外表有著不簡單的內部結構。

Bell & Ross這款搭配黑色橡膠錶帶的新作，錶盤以雙層結構為基礎，透過小「台階」劃分為中央主區與外緣，外緣區設有分鐘軌道。為提升易讀性，小時和分鐘刻度分開設置，以此模仿原型儀表上的設計，提升主錶盤上的分鐘顯示，而小時顯示設於中央區域。數位的字體與航空儀表一致，錶盤上，藍綠色、灰白色與黑色的配色，承襲專業航空儀表的易讀性原則。

流著「空軍」血統、擁有Pilot商標的真力時（ZENITH）循品牌航空腕錶的靈感，打造第一款銀製錶殼的腕錶Pilot Type 20 Extra Special Silver腕錶！令人聯想，這幾年高級錶壇曾出現好幾款搶破頭也買不到的「銅錶」，特色就在具有氧化特性的青銅會隨時間與佩戴習慣，慢慢蛻變色調，粗獷、軍風之餘，更有錶主專屬的獨特感，掀起一大波的「養錶」樂趣；擦番茄醬、浸泡可樂，方法無奇不有！銀製錶殼是否將發動另一波高潮？機身復古風格的磨砂銀質鉚釘錶盤是否也會隨著氧化自然漸變？有待錶展揭曉。

圖片提供／Bell & Ross、ZENITH

Bell & Ross以戰鬥機駕駛艙的儀表為設計靈感。

Bell & Ross BR 03-92 BI-COMPASS腕錶。啞光黑色陶瓷錶殼（42mm）。BR-CAL.302自動上鏈機芯。129,000元。限量999只。

真力時Pilot Type 20 Extra Special Silver腕錶。925純銀錶殼（45mm）。Elite 679 型自動上鏈機芯。帶有鉚釘的棕色小牛皮錶帶。265,700元，限量250只。

不只925純銀錶殼吸睛，閃亮的磨砂鉚釘錶盤的獨特性也超強！

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