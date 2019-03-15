跨越百年 Baselworld變臉逆襲（3）：BVLGARI、Chopard

2019-03-15

記者方惠宗／台北報導

當全球最大錶展巴塞爾世界鐘錶展（Baselworld）歷經被全球最大鐘錶製造商Swatch集團「退展」的風波，這場在今年3月21日揭幕的百年盛會，與世界又有什麼樣的新關係？

藍色是個好時間

「近來大受歡迎的藍色腕錶將有更多紀念性的意義！」

創立135週年、投入製錶100週年的寶格麗（BVLGARI）向Gérald Genta品牌50週年致意，推出限量鉑金雙逆跳腕錶。圓形「Arena」錶殼、光滑寬闊的弧形錶圈以高度拋光的鉑金製作，功能上，跳時功能透過設於12點鐘位置的視窗顯示，分鐘則刻於跨越藍色漆面錶盤上半部分的拱形，分針每隔60分鐘就跳回歸零，日期刻度則設於6點鐘位置較小的拱形上，機芯的複雜機制可透過藍寶石水晶錶底一覽無遺。

回憶寶格麗於2000年收歸旗下、由鐘錶傳奇設計師傑洛‧尊達（Gérald Genta，1931～2011）在1969年創立的「Gérald Genta」，尊達的工藝、靈魂及大部分技藝高超的製錶師如今已融入寶格麗，成為寶格麗瑞士Le Sentier腕錶工坊不可分割的部分。正因這樣的強大背景，寶格麗開創腕錶領域的穩固地位，例如Finissimo超薄機芯，至今已贏得四項世界紀錄，搭載於Octo Finissimo錶款，如今是寶格麗最成功的男士腕錶之一。

寶格麗Divas’Dream Finissima Minute Repeater超薄三問腕錶更是這家羅馬商號展示珠寶融合鐘錶極致性的最佳象徵。深邃的藍色砂金石錶盤外圈鑲嵌鑽石，扇形Diva’s Dream鑲鑽綴飾為三問報時的啟動推桿，外觀璀璨華美，史無前例、最薄三問報時女錶機芯完美了這項內外兼具的製錶工藝。

說到融合珠寶與錶，蕭邦（Chopard）最經典、以鑽伴時的L’Heure du Diamant系列有三款直徑30毫米的新作，搭載蕭邦自製自動上鏈機械機芯，錶盤分別飾以蛋白石、孔雀石和青金石；綠色象徵自然，藍色則有品牌家族特色「蕭邦藍」的意義，加上鑽石的華美，色彩精緻細膩。

此外，在蕭邦謹守的尊重環境、永續經營等製作精神之中，L.U.C XPS Twist QF腕錶帶來絕佳詮釋。採用符合倫理道德開採並獲「公平採礦」認證的白金材質製作，偏心小秒盤位於7時位置，呈現偏心布局和優雅的不對稱設計，這款腕錶精緻纖薄，亦含品牌理念，可謂蕭邦集大成之作。

圖片提供／BVLGARI、Chopard

寶格麗Gérald Genta 50週年腕錶。鉑金錶殼（41mm）。藍色漆面錶盤。BVL 300 Caliber雙向自動上鏈機芯。約1,874,000元。

寶格麗Divas’Dream Finissima Minute Repeater超薄三問腕錶搭載世上最薄三問報時機芯，展示了珠寶融合鐘錶之極致性。約5,800,000元，限量10只。

寶石水晶錶底展示寶格麗自製BVL 362 Caliber手動上鏈超薄三問報時機械機芯，設有兩個音錘。

扇形Diva’s Dream鑲鑽綴飾為三問報時的啟動推桿。

蕭邦L’Heure du Diamant系列腕錶，孔雀石款（上起）、蛋白石款與青金石款。

蕭邦以L.U.C XPS Twist QF腕錶。18K白金錶殼（40毫米）。獲瑞士官方天文台精密時計認證（COSC）和弗勒里耶品質認證（QF）。限量25只。

蕭邦L.U.C XPS Twist QF腕錶搭載厚度僅3.3毫米的自動上鏈L.U.C 96.26-L機芯，具有蕭邦專利的Twin雙發條盒技術，具備65小時動力儲存

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