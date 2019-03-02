巴黎時裝週 Chloe致敬拉格斐

2019-03-02

〔記者王瀅娟／台北報導〕2019秋冬巴黎時裝週在時尚老佛爺卡爾．拉格斐過世的陰霾中開始，他曾經服務過25年的Chloe，特別精選了6張他在任時期的精采檔案照，做成明信片，送給來參加秀的客人們，做為紀念。創意總監Natacha Ramsay-Levi表示：「我小時候認識的Chloe就是老佛爺設計的。這些衣服展現了穿著者的個性，而不是蓋過她們。」

Chloe秋冬系列依然保有Natacha風格的陽剛味，但更多了一點Chloe品牌的浪漫基因。馬術、皇家海軍與花朵是三大元素，上半身結構分明、下半身飄逸是基本的輪廓，騎士與海軍風格的外套加入細節巧思，如將威爾斯格紋羊毛騎士外套鈕釦改至側邊，更突顯抓皺收腰的輪廓，或是將海軍雙排釦外套元素融入裙裝，同時開高衩，更有女人味。玫瑰、鳶尾花與罌粟花以絲質印花或蕾絲形式出現，不對稱的裙襬設計在走動時更顯飄逸。

Chloe曾紅極一時的鎖頭包，將再度成為秋冬主打，Natacha將超大的鎖頭應用於全新推出的Aby系列包款上，預期可將Chloe包包聲勢再度推向高峰。

圖片提供：Chloe

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/