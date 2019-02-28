巴黎時裝週 Dior纖腰蓬裙

2019-02-28

〔記者王瀅娟／台北報導〕2019秋冬巴黎時裝週在Dior與Saint Laurent的發表後開始進入高潮，Dior以50年代的次文化為靈感，Saint Laurent則以寬厚的肩部線條，賦予女生力量。

Dior重新審視品牌輝煌的50年代，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri決定從當時風靡倫敦的次文化：泰迪女孩（Teddy Girl）為切入點，以Dior的方式重新演繹。一手抓著女性主義與姊妹情誼，另一手則是品牌50年代的經典符碼，比如泰迪女孩們喜歡穿的黑色皮夾克與寬鬆長裙，融入了Miss Dior洋裝纖腰蓬裙的輪廓。英倫格紋貫穿整個系列，裝飾馬鞍包的寬版腰帶是最亮眼的配件，也擔負起束出纖腰輪廓的重責大任。

Saint Laurent以品牌的時尚謬思們諸如凱薩琳．丹妮芙、Bianca Jagger與Betty Catroux為靈感，創意總監Anthony Vaccarello表示，這一季的起點是肩膀，「我想要給女人力量。我認為她們需要肩膀。」成果就是一系列有著寬厚肩部輪廓、迷你裙與辣長腿的裝扮。秀的結尾則將伸展台變成上千顆燈泡閃爍的隧道，突顯出模特兒身上服裝與配件的夜光效果，令人感覺彷彿來到夜店。

圖片提供：Dior、Saint Laurent

Saint Laurent 2019秋冬以一系列夜光單品結尾，彷彿來到夜店。

Saint Laurent 2019春夏以筆直而誇張的肩線為起點。

Dior 2019秋冬以泰迪女孩為靈感，以Dior的方式重新演繹這個跟New Look同時間當紅的50年代次文化。

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