《2019日內瓦錶展專輯》月相時刻 各自浪漫（3）：Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Moon

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

月相是鐘錶最浪漫的功能，品牌詮釋月相的方式各異，卻都令人流連。

約會月相 眾星拱月

積家專為女性打造的Rendez-Vous約會系列，溫柔婉約、雍容華貴，以其詮釋月相，再適合不過！今年全新推出的Rendez-Vous約會系列不但將月相重新設計，錶殼的鑽石展現爪鑲式鑲嵌法的精髓，更凸顯珠寶錶的氣勢。

Rendez-Vous Moon約會系列月相珠寶腕錶配備月相顯示，6點鐘位置的月相顯示盤以午夜藍色砂金石為底，呈現湛藍夜空下的星光閃爍，上頭有珍珠母貝打造的一輪明月，在半透明的浮雲間可見月亮的陰晴圓缺，若隱若現、饒富詩意，這一切的細節都是工匠在雙目顯微鏡的協助下，以慧眼巧手一一完成。

錶圈上的126顆鑽石以爪鑲式鑲嵌緊密排列，完美勾畫錶圈的輪廓，連接的錶耳也鑲嵌12顆鑽石，凸圓形錶冠則綴以一顆倒置美鑽，兩排明亮式切割鑽石華麗點綴錶圈，一直伸延至珍珠母貝錶盤，錶盤中央鑲嵌47顆鑽石，在珍珠母貝錶盤上，形成優雅璀璨的光圈。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/