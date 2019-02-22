《2019日內瓦錶展專輯》月相時刻 各自浪漫（2）：Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon Enamel

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

月相是鐘錶最浪漫的功能，品牌詮釋月相的方式各異，卻都令人流連。

琺瑯月相 簡約之美

簡單優雅、一目了然，積家的（Jaeger-LeCoultre）Master Ultra Thin Moon Enamel超薄大師系列月相琺瑯腕錶示範了簡約月相之美。

工匠專心鑿刻並層層塗上半透明藍色琺瑯，打造深邃迷人的藍色錶盤、凸顯扭索飾紋的幾何圖案和浮雕效果，這樣的錶盤同時呼應神祕靜謐的天空，是下方月相盤最佳的背景，月相顯示經過重新設計，在細節方面一絲不苟，每當滿月時，圓潤的拋光白色圓盤便會出現在精巧細緻、星羅棋布的夜空中，月相盤圍繞精巧雕飾的數字指示日期，散發純粹細緻的製錶風格。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon Enamel超薄大師系列月相琺瑯腕錶，搭載978F型自動上鏈機芯。

腕錶厚度12.13毫米，纖薄輕巧。

積家別具個性的扭索飾紋錶盤，這種裝飾技術傳統而又不失時尚感。

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