《2019日內瓦錶展專輯》月相時刻 各自浪漫（1）：HERMÈS

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導

月相是鐘錶最浪漫的功能，品牌詮釋月相的方式各異，卻都令人流連。

顛倒月相 詩意時光

愛馬仕（HERMÈS）今年第二次參加SIHH，相較去年將展場打造成充滿歡樂的遊樂場，愛馬仕今年的展場顯得冷靜簡約，一個巨大的球體懸掛於展場中央，在後方透光背板的映襯下，猶如孤獨星體漂浮於宇宙，帶出了愛馬仕今年的重點錶款：「月」讀時光。

傳統的月相顯示多在6點鐘位置設置月相視窗，透過齒輪轉動以及圓盤遮蔽面積，顯示新月、弦月、滿月等週期變化，並以顯示北半球月相為主，愛馬仕的Arceau系列L’heure de la lune月讀時光腕錶由獨立製錶師Jean-François Mojon操刀設計，發揮愛馬仕精湛製錶技藝傳統，顛覆傳統月相顯示方式。

上南下北 飛馬奔月

腕錶的12點鐘和6點鐘位置各有一個月亮圓盤，刻意上下顛倒，上方指示南半球月相、下方指示北半球月相，兩個月亮盤恆久固定，靠兩個分別顯示時間與日期的副錶盤，在盤面上緩慢旋轉逐漸揭露月相盤，兩個月相盤和兩個副錶盤以和諧共舞、星際漫遊的方式顯示月相，是愛馬仕的獨特浪漫。

細看12點鐘的月相盤還可以找到馬匹圖案，這是來自插畫家Dimitri Rybaltchenko名為《Pleine Lune》（滿月）的飛馬圖案，融合魔幻與真實，6點鐘位置的月相盤則是從北半球觀測到的月相，反映出寫實的月球表面。

圖片提供／HERMÈS

愛瑪仕展場的星體裝置孤獨靜謐，呼應今年的錶款主題。（歐新社）

HERMÈS Arceau系列L’heure de la lune月讀時光腕錶，砂金石錶盤上有兩個衛星式白色漆面副錶盤，點綴黑色轉印字體，約888,000元。

HERMÈS Arceau系列L’heure de la lune月讀時光腕錶，隕石錶盤，兩個月相盤以珍珠母貝打造，約888,000元。

兩個副錶盤如無重力般漂浮移動，歸功於專為愛馬仕研發的專利機械模組，錶盤上才能演出這場優美和諧的現代舞。

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