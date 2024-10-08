承辦2025全運會 雲林公布主視覺、吉祥物

2025全國運動會在雲林，吉祥物「雲寶弟、妹」模樣可愛。（記者李文德攝）

2024/10/08 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕二○二五年全國運動會﹙簡稱全運會﹚明年十月十八至廿三日將在雲林盛大舉辦，屆時將有卅五項運動賽事舉辦，雲林縣政府除新建田徑場、溜冰場外，更組成六部卅二組工作人員籌備。昨天吉祥物、主題曲、主視覺同時露出。縣府也邀請民眾屆時來雲林觀賽、共襄盛舉。

明年10月18至23日 進行35項賽事

明年全運會主題曲「雲林競艷」由雲林斗南子弟李晉瑋編寫歌曲，以搖滾樂風為底，歌詞中將競賽過程的熱血、慶典般的熱鬧展露無遺；主視覺設計則以「雲」為意象主體，再將各個運動選手展現身手的英姿配合著雲繚繞的視覺，有創造巔峰之意；兩隻吉祥物「雲寶弟、雲寶妹」昨天首次登台露面便吸引眾人目光。

雲林縣長張麗善表示，吉祥物代表「雲朵變化而成的精靈」，「雲寶弟」頭上戴著咖啡豆、「雲寶妹」頭上則有蒜頭，都代表著雲林縣是全國最重要的農產品產地。此次全運會是暌違廿年再次承辦，將會提供優質的競賽場地和服務，希望帶給各地運動員難忘經驗。

體育署副署長房瑞文表示，廿年前曾協助雲林舉辦全運會，此次縣府用「辦喜事」的心情籌備，令人感動，將全力協助讓賽事圓滿順利。

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