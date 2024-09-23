土庫公設民營托嬰中心 10月中啟用

雲林縣第8座公設民營托嬰中心活化閒置10多年的土庫第二零售市場，預計10月中旬啟動服務。（記者李文德攝）

2024/09/23 05:30

雲林第8座 預計收托滿兩足月至未滿兩歲嬰幼兒40名

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣現有七處公設民營托嬰中心，總量可收托一八二位滿兩足月至未滿兩歲嬰幼兒，收托率逾九成二，因應收托需求提高，雲林縣政府在土庫鎮第二公有零售市場設立第八座公設民營托嬰中心，軟硬體、團隊已進駐，將在十月中旬啟動服務；縣府表示，目前還有口湖鄉提出設置托嬰中心需求，正在規劃中。

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第三胎及弱勢家庭全額補助

縣府社會處統計，縣內公設民營托嬰中心分布在北港鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、麥寮鄉、斗六市及水林鄉，總收托幼兒人數可達一八二名，目前實際收托幼兒達一六七人；縣府社會處副處長陳怡君表示，北港鎮、西螺鎮、麥寮鄉、水林鄉收托人數滿額，其餘鄉鎮市收托比例居高不下，因此在土庫鎮設立托嬰中心，活化空間。

土庫第二公有零售市場佔地約一○七坪，規劃攤位數共廿攤，二○一二年第三公有零售市場啟用後閒置至今；陳怡君表示，此處預計收托幼兒人數四十人，目前編制有主管、行政人員、廚工及八名托育人員，硬體設備設置完成，軟體設備陸續進駐，正進行報名收托，每月收托費用九千元，第一胎補助七千元、第二胎八千元、第三胎九千元，低收、中低收及弱勢家庭全額補助。

口湖鄉規劃設立托嬰中心

陳怡君表示，預計十月中旬啟動托嬰服務，未來會繼續針對新生兒達到或接近兩百人的鄉鎮市規劃布建托嬰中心，目前已有口湖鄉提報設立需求，由縣府向衛福部申請經費通過，正規劃在該鄉設置托嬰中心。

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