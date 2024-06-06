虎尾第一市場整修 年底完成首棟

虎尾第一公有零售市場啟用迄今近九十年，因建體老舊。（記者李文德攝）

2024/06/06 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕虎尾第一公有零售市場一九三六年啟用迄今近九十年，是鎮內歷史最悠久傳統市場，但建體老舊，地方盼望能改善，公所日前獲經濟部一千五百萬元補助，準備將Ｃ棟修繕，成為整修計畫的「首部曲」。公所表示，預計七月底完成規劃設計，八月發包工程，年底修繕工程應可完成。

中央補助1500萬 預計8月發包

虎尾第一公有零售市場前身為「虎尾官營小賣市場」，一九三六年啟用，其中Ｌ型洋風建築，為日治時期「虎尾街新市街擴張計畫」街區的入口象徵及地標，具獨特的歷史意義，不過隨時間推移，市場腹地向外擴張、增建，但少有大規模整修，地方都盼能修繕。

虎尾鎮公所盤點，目前第一市場共有Ａ棟至Ｉ棟等九棟建物，但市場內已出現屋頂漏水、電線老舊、水泥牆面脫落等問題，急需整修，市場管理所長吳學賢表示，經立委丁學忠協助，經濟部在五月廿日核定一千五百萬元經費，先針對第一市場Ｃ棟建築物整修。

改善牆面、屋頂漏水 換線路

吳學賢指出，Ｃ棟建築坐落福民路南側，將把建物主體內外牆面、屋頂漏水、鋼筋裸露等狀況改善，也會針對老舊電線線路抽換整理，再優化市集服務設施，整修期間約需兩個月，可能會影響該棟內外區攤商十七家，初步規劃將虎尾圓環停車場，作暫時安置點。

虎尾鎮長林嘉弘表示，預計七月底可以完成規劃設計、八月底前工程發包，若順利的話，年底即可修繕完成，這是第一市場整建計畫「首部曲」，安置點是否會影響停車量能或攤商經營，將會與當地溝通，同步積極另覓他處作合適點，如店家因整修無法營業，將有補助機制。

虎尾第一公有零售市場啟用迄今近九十年，因建體老舊，地方盼望能改善。（記者李文德攝）

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