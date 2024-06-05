《雲林》業者送愛 飛沙國中畢業生啖牛排

四湖飛沙國中卅四名師生受史堤克牛排之邀到斗六分店用餐。（記者李文德攝）

2024/06/05 05:30

〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕因雞排牽起緣分！四湖鄉飛沙國中國三畢業生及師長共卅四人受史堤克牛排總經理張福田之邀，昨天到斗六分店享用排餐，業者還致贈每人小禮物，更送出兩萬元作為校方獎學金。業者表示，未來會將這愛心行動延續，帶給海區偏鄉孩子更好的服務。

這項愛心行動源自三年前，當時飛沙國中學生參加大隊接力賽獲得第五名佳績，校長陳昭龍請大家吃雞排，卻發現不少學生捨不得吃掉，寧願帶回去分享。故事經本報獨家報導後引起回響，史堤克牛排總經理張福田便是其中之一，去年起邀請學生到餐館享用排餐。業者昨天再度邀請飛沙國中師生，共有卅四名師生到斗六分店用餐，由執行總監陳盈憲及數位各地店長等人，親自接待學生。

陳昭龍表示，因雞排結緣，牽起愛心行動，除了讓同學享用排餐，也要藉此教育學生懂得分享和回饋；學生則表示，從小到大只有到夜市品嘗牛排，因地處偏遠，從沒有機會到正規的大型牛排館用餐，這是人生第一次，看見美味可口的餐點，真的「好滿足」。

陳盈憲表示，此次餐點共支出約五萬三千元，不過公司本著「施比受更有福」的企業精神，在台中等地也曾舉辦，未來雲林這項愛心行動將延續，讓更多偏鄉地區學生享受美味餐點。

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