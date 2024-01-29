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北港免費停車場髒亂 民眾贊成收費

北港民享路停車場鄰近菜市場，是鎮內少見的免費公有停車場。（記者林旻臻攝）

北港民享路停車場鄰近菜市場，是鎮內少見的免費公有停車場。（記者林旻臻攝）

2024/01/29 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕北港鎮的民享路停車場為鎮內少有的免費公有停車空間，周遭長期積滿垃圾，還散發惡臭，不少在地民眾贊成採取「使用者付費」；鎮公所表示，未來將進行問卷調查或舉辦說明會，了解民眾對於停車收費的意願和態度，以便未來規劃。

鄰近店家表示，該停車場多為店家、客人和住家使用，但周遭常有野狗隨地大小便，甚至有民眾會帶著狗來解放，導致車輪容易受污、受損，還有部分長期閒置、積滿灰塵的車輛，即使鎮公所打掃環境後，隔天馬上又會變得亂七八糟，令在地民眾困擾。

民眾也說，北港除了鎮公所附近有劃設停車格，其他地方多為路邊停車，若想將車停在安全、合法的地方，多半會選擇民享路停車場，生活機能也方便，希望使用者都能發揮公德心，共同愛護環境。

北港鎮公所建設課長陳佳鴻指出，民享路公有停車場佔地約五千四百平方公尺，管理單位包括公所、國產署及朝天宮，由公所負責定期環境維護，若日後決定要收費，三個單位要討論，是否願意繼續委託公所管理，以及收費要按照停車格數、停車面積或其他方式進行等。

陳佳鴻指出，該停車場幾乎都是附近的居民在使用，改成收費民眾若不願意，可能會在路邊隨處停車，反而阻礙交通，這部分會再研議，目前公所會在適當位置增設警示牌，提醒及勸導民眾勿亂丟垃圾。

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