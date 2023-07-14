雲縣教甄1384人報考 錄取率14.5%

雲林縣暌違3年再次辦理教師甄選，試務中心送給每一位考生一份狀元糕及口罩。（記者詹士弘攝）

2023/07/14 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕受少子化影響，國中小超額教師問題難解，加上疫情困擾，雲林縣暌違三年，今年辦理教師甄選，預計錄取一二二人，分別為國中七人、國小一○三人、幼兒園十二人，共有一三八四人報考，到考人數八四○人，錄取率上升至十四．五％。

國中小、幼兒園預計錄取122人

雲林縣國中教師已有八年未辦理甄選，國小及幼兒園有三年未辦理，教育處邱孝文表示，為逐年降低代理教師比例，達到教育部要求的八％規定，今年雲林縣國中小學預計招考教師共一二二人，其中國中老師錄取率約六％，國小及幼兒園老師約十五．八％。

由於六都教師甄試已放榜，加上中區七縣市教師甄試選在同時間筆試，已獲錄取的老師或重複報名考試的人缺考，昨天僅八四○人到考。雲林縣教師甄試試務中心特別聘請狀元糕師傅現場製作狀元糕，每一位考生都可獲贈一份狀元糕及口罩，預祝考生考試順利、金榜題名、狀元及第，縣長張麗善到場發放狀元糕、口罩，鼓勵辛苦的考生，也讓考生感受雲林的人情味。

教育處表示，試務中心將依正取名額比例錄取進入第二階段複試，進入複試的考生於七月十八日至斗六國中辦理複試報名及繳交費用，七月廿日進行試教、口試、演練等考試。

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