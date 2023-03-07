《雲林》斗六3路段停車收費 4/1起實施

斗六市公園路、府文路及民生南路等三條道路，將從四月一日起開辦路邊停車收費。（記者詹士弘攝）

2023/03/07 05:30

公園路、府文路及民生南路共178個車位 每小時20元

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣路邊停車要開始收費了！斗六市公園路、府文路及民生南路停車格將自四月一日起收費，共有一百七十八個，每小時廿元，收費時間上午七時至下午十時，採無紙化作業，民眾不會收到繳費單，市公所呼籲民眾下載「斗六市停車繳費」APP，方便繳費。

未滿5分鐘免費 30分鐘為週期收費

斗六公所表示，斗六市路邊收費停車格共有一百七十八格位，其中公園路（公明路至府文路）有七十二格，含身障一格及婦幼一格；府文路（雲林路二段至大學路三段）共七十六格，含身障一格及婦幼一格；民生南路（六合街至中堅西路）有卅格。

收費標準，停車未滿五分鐘不收費；逾五分鐘小型車每小時收費廿元，以卅分鐘為週期計算收費，民眾繳費後十分鐘內需離場，若十分鐘內未離場，自繳費後重新開單計費；停車費如未於繳費期限內繳交者，由雲林縣政府寄發催補繳通知單，並酌收工本費（掛號寄送加收五十元），逾期仍未繳費者，依「道路交通管理處罰條例」第五十六條第三項及第五條規定處三百元罰鍰，並追繳停車欠費及工本費。

無紙化作業 須下載停車繳費APP

斗六市公所指出，由於路邊停車收費採無紙化，車主不會收到停車通知，為避免車主忘了繳費，公所即日起至六月底，會在收費停車格停車的車輛上夾宣導單，並建議民眾下載APP，不僅方便繳費，如果忘了繳費，公所也能透過APP在催繳期間提醒繳費，避免衍生多餘費用。

公所強調，推動路邊停車繳費，主要是希望活化停車格週轉率，目前市內停車格因免收費，有長期被特定人佔用現象，工作人員在民生南路施工時，曾發現一輛轎車佔了停車格七天不動，未來開始收費後，可望紓解這些路段停車一位難求現象。

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