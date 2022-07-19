進駐中科虎尾園區 「矽品」蓋新廠

封測大廠矽品決定進駐中科虎尾園區，以行動加碼投資台灣，並展現關鍵製造技術根留台灣的決心，將會帶動雲林整體就業機會與經濟成長。 （中科管理局提供）

2022/07/19 05:30

佔地4.5公頃 第一期土建於第四季動工 業者以實際行動加碼投資台灣

〔記者陳建志／台中報導〕半導體國際封測大廠矽品精密工業股份有限公司決定在中科虎尾園區租地四點五公頃擴建新廠，矽品精密行政長簡坤義表示，公司以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，第一期土建於今年第四季動工，投資額、營業額及員工數，公司仍在討論，矽品決定進駐，可望帶動上下游產業磁吸效應，同步推升雲林及周邊縣市整體就業機會與經濟成長。

鄰近高等學府 人才需求無虞

中科管理局表示，本投資案是由中科管理局長許茂新率領團隊，偕同矽品高層現場勘查，並協助解決進駐相關問題，順利促成矽品落腳中科虎尾園區。許茂新指出，虎尾園區基礎設施已建構完善，供水供電無虞，交通網絡發達，南來北往便利，且鄰近雲林科技大學、虎尾科技大學、中國醫藥大學北港校區、環球科技大學等高教學府，可滿足科技產業人才需求。

中科各園區 作為產業支援體系

此外，並有中科各園區及鄰近工業區可作為產業支援體系，因此向矽品公司大力推薦虎尾園區，並指示中科團隊盡全力協助解決後續進駐及建廠問題，終於促成矽品決定落腳虎尾園區，這也是中科虎尾園區最後一塊面積較大的事業專區用地，矽品進駐後，虎尾園區土地出租率約九十五％。

半導體產業聚落 可望帶動成型

中科虎尾園區以光學及生技產業上下游廠商為主，矽品精密的加入可望帶動區域半導體科技新產業聚落成型，未來也將持續深化在地產學合作，培育更多優秀學子驅動產業成長，為當地創造多贏利基。

矽品精密行政長簡坤義則表示，此次公司以實際行動加碼投資台灣，展現關鍵製造技術根留台灣的決心，第一期土建將於今年第四季動工，為虎尾園區高科技產業聚落發展貢獻一臂之力，並將募集產、官、學、研各方能量，全力培育優秀人才。

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