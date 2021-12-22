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    首頁　>　雲林縣

    《雲林》「雲智能e動聯盟」成軍 產學迎電動車商機

    鎖定電動車商機，八家汽車零組件業者昨日與雲科大共同啟動「雲智能e動聯盟」。（記者詹士弘攝）

    鎖定電動車商機，八家汽車零組件業者昨日與雲科大共同啟動「雲智能e動聯盟」。（記者詹士弘攝）

    2021/12/22 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣汽車零組件廠商以外銷市場為主，全球智慧電動車技術發展快速，業者感受產業轉型升級的迫切性與必要性，為迎向電動車新世紀，與雲林科技大學產學合作，組成「雲智能e動聯盟（e-Team）」，雲科大未來將開設產學攜手專班，為業者培育專業人才。

    雲智能e動聯盟成員分屬汽車零件、強化玻璃、機構內件、傳動零件、電子周邊產品、車鏡、輪圈與工具機等，未來將持續邀請優質廠商陸續加入智慧電動車家族，朝八十家加盟企業邁進。

    成員之一慧國工業總經理江瑞坤表示，從傳統汽車製造業轉為電動汽車是未來必走方向，台灣在變速箱、齒輪、機械加工上有優勢，企業也組成聯盟投入電動車研究，在轉型期間，人才招募困難，還好有雲科大攜手合作，未來將在未來學院成立專班，每年培養四十名e-Team所需技術人員，做為業者的人才庫。

    雲科大校長楊能舒指出，雲科大為開發智慧電動車關鍵技術與人才培育，已籌組校內智慧電動車相關專長領域教師團隊，未來將以開發雲科大「智慧電動車一」為標的，同時導入e-Team會員廠商產品和技術，以產學合作方式共同開發。

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