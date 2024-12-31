雲林今晚3場跨年晚會拚場 卡司、特色看過來

斗六市跨年及蛇年燈節啟燈，今晚在斗六膨鼠森林公園登場，主燈為金蛇迎春。（記者黃淑莉攝）

2024/12/31 09:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕迎接2025年，雲林縣內今（31）日晚上有3場跨年晚會拼場，斗六有歌手陳芳語，西螺則是王識賢壓軸陪民眾倒數，劍湖山有重頭戲400台無人機展演及888秒摩天輪煙火秀，璀璨繽紛與大家一起迎接新的一年。雲林縣警分局提醒，3場跨年晚會場地周邊都有交通管制，請用路人提早改道或配合現場員警疏導。

斗六跨年暨蛇年燈會啟燈晚會下午6點在斗六膨鼠森林公園熱鬧舉行，卡司有旺福樂團、南方二重唱及陳隨意、柏霖、西屯純愛組、王ADEN、PIZZALI及陳芳語。

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斗六市長林聖爵指出，有別於各地跨年晚會，斗六有蛇年燈會啟燈，民眾觀看表演也可以欣賞燈會，除有傳統花燈，還有結合地景的自然森林、草皮及光環境的營造。

西螺跨年晚會下午4時15分在西螺大橋西側草坪揭幕，除有在地社區社團、學校表演，卡司有戴梅君、謝金晶、77Ke柯棨棋、JUD陳泳希、英成晞、蘇宥蓉、杜忻恬及王識賢，現場還有在地農特產市集。

劍湖山摩天輪跨年煙火晚會下午6點半開始，卡司有KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、Zi、王相文、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT 專業舞蹈團。

最大特色是摩天輪煙火秀有400台無人機展演，長達10000公尺的環燒式滿山花火，時間約888秒。

劍湖山世界摩天輪煙火秀，將由400台無人機與摩天輪主體煙火施放時間888秒。（劍湖山世界提供）

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