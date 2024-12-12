食髓知味！宵小刮鬍子2度行竊 雲林警火速逮人

虎尾警分局循線追查，本月10日逮捕38歲黃嫌，全案依連續竊盜罪要送雲林地檢署偵辦。（圖由虎尾警分局提供）

2024/12/12 10:56

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮建國眷村是全國唯一的農村型眷村，近年來執行修復活化，陸續有商家進駐。不過日前卻傳出宵小撬開門鎖，一個月內偷竊2次。虎尾警分局循線追查，於10日逮捕38歲黃嫌，全案依連續竊盜罪要送雲林地檢署偵辦。

據了解，上月21日，一間位於辛棟的偶戲文創商店遭黃男闖入，撬開店家門鎖入內偷竊逾5000元，當下受害的黃姓業者發文至網路提醒周邊店家，想不到犯嫌食髓知味，先將自己的落腮鬍刮掉後，本月7日凌晨再次出動，撬開業者新換的門鎖，不過入內未搜得現金，便鼻子摸摸離去。

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業者隔日看見門鎖再次被撬開，氣得再次發文，更將監視器捕捉到的畫面放上，更讓業者大嘆「真的偷到會爽吧！」

虎尾警分局接獲報案後，前往現場蒐證，並針對犯嫌身型壯碩的特徵追查。偵查隊長郭建宏表示，向檢察官聲請拘票後，10日晚間11點多在斗六逮捕黃嫌、查扣作案板手1支，但他所竊的5000多元不法所得早已花光，經調查後將黃男依連續竊盜罪移送雲林地方檢察署法辦，並建請羈押。

黃姓業者聽聞後，笑著說「終於抓到人了」，如果再讓犯嫌興風作浪，不知還會有多少店家受害。

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