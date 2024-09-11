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    首頁　>　雲林縣

    外國玩家都推薦！ 雲縣府邀來國境之西追風競浪

    2024雲林縣風箏衝浪競賽及體驗活動9月21、22日及10月5、6日在三條崙海水域場登場，縣府邀請大家一起來國境之西追風競浪。（記者黃淑莉攝）

    2024雲林縣風箏衝浪競賽及體驗活動9月21、22日及10月5、6日在三條崙海水域場登場，縣府邀請大家一起來國境之西追風競浪。（記者黃淑莉攝）

    2024/09/11 17:13

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024雲林風箏衝浪公開賽及體驗活動將在9月21、22日及10月5、6日登場，連續參加多年的美國、日本玩家今（11）日出席縣府記者會，稱讚四湖三條崙海水域場風場、水域很適合玩風箏衝浪等水上活動，縣長張麗善邀請大家一起來國境之西追風競浪。

    雲林縣府為發展四湖等沿海地區觀光量能，整修三條崙海水域場，引進無痕海洋運動，成為風箏衝浪等水上活動場域，近年再改善園區無障礙設備，讓身心障礙者也能親近海洋，今年與海洋委員會共同辦理「海洋有愛、親海無礙」活動，讓身心障礙朋友搭上竹筏、玩SUP龍舟等水域體驗。

    張麗善說，三條崙海水浴場是風力穩定且安全的海域，也是風箏衝浪最好場域之一，不僅是高手競技追風場所，也是初學者體驗學習的空間，前三屆風箏衝浪比賽獲得來自國內外選手好評，讓全世界看見台灣海洋之美。

    縣府計畫處長李明岳說，今年為第四屆辦理風箏衝浪公開賽，也是第二屆辦理風翼水翼公開賽，去年賽後獲得選手諸多反饋，期望風翼水翼持續辦理，讓更多元的水域活動玩家在享受優質場域的同時，也能夠發揮其運動表現。

    李明岳說，除了專業玩家競賽，9月21日、22日及10月6日共辦理8場次的風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳等體驗，同時安排水陸雙拼氣墊樂園，大型氣墊水樂園、陸上親子氣墊體能王等，歡迎大小朋友一起來闖關，現場還有微放特色風箏展示、胖卡市集、親子共玩裝置藝術等。

    計畫處說，

    風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳等體驗共有200個名額，全部免費，有興趣民眾可上臉書「海young三條崙」查詢，水上體驗活動報名連結：https://reurl.cc/ZV9ojQ

    海洋委員會與雲林縣府在三條崙海水域場舉辦「海洋有愛、親海無礙」活動，帶領身心障礙者體驗SUP龍舟。（雲林縣府提供）

    海洋委員會與雲林縣府在三條崙海水域場舉辦「海洋有愛、親海無礙」活動，帶領身心障礙者體驗SUP龍舟。（雲林縣府提供）

    雲林四湖三條崙海水域場是國內重要風箏衝浪場域，風場、水域安全許多國外玩家都推薦，圖為去年風箏衝浪比賽場景。（雲林縣府提供）

    雲林四湖三條崙海水域場是國內重要風箏衝浪場域，風場、水域安全許多國外玩家都推薦，圖為去年風箏衝浪比賽場景。（雲林縣府提供）

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