用賓士犁田？網傳白色賓士車停花生田影像 「真相曝光」車主好尷尬

駕駛中午時請人拖吊車協助，將愛車吊出。（讀者提供）

2024/09/02 15:50

〔記者李文德／雲林報導〕這是裝置藝術嗎？雲林縣虎尾鎮內一處花生田竟然出現一輛賓士。民眾見狀發文上傳臉書社團，引起討論。有人笑說「現代人真有錢，都用賓士犁田」，虎尾警分局表示，此案件車主並未報案，自行請拖吊車處理。

白色賓士停在廣大的花生田中格外吸睛，也引起不少目擊民眾捕捉畫面，更有人將此「奇景」PO上臉書社團，引起一陣討論。網友留言笑說「現代人真有錢，都用賓士犁田」、「裝置藝術」、「賓士飛車測試失敗」。

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據了解，吳姓男子駕駛白色賓士，行經虎尾158縣道附近，疑似未注意路況不慎衝落花生田，幸好發生時間在清晨，並沒有民眾受到波及，吳姓駕駛也沒有因此受傷，接近中午時，吳男請來拖吊車將愛車從花生田移出。

虎尾警分局指出，此案件車主並未報案，自行請來拖吊車協助處理，幸無人受傷，也呼籲用路人們行經路口時，要減速慢行。

雲林縣虎尾鎮內一處花生田竟然出現一輛賓士。民眾見狀發文上傳臉書社團，引起討論。有人笑說「現代人真有錢，都用賓士犁田。（民眾提供）

駕駛中午時請人拖吊車協助拖車。（讀者提供）

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