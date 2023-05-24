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    撞倒椰子樹後再撞公車 賓士男3度酒駕判刑6月

    王姓商人今年3月時第3度酒駕被逮，一審依公共危險罪判6月有期徒刑。（資料照）

    王姓商人今年3月時第3度酒駕被逮，一審依公共危險罪判6月有期徒刑。（資料照）

    2023/05/24 14:30

    〔記者張文川／台北報導〕曾有2度酒駕前科的王姓商人，今年3月23日晚間再次酒駕，駕賓士轎車行經台北市仁愛路四段時失控自撞分隔島，撞斷椰子樹後「翻車」衝進對向的公車專用道，撞擊公車後才停下；台北地院認為王男3次酒駕的酒測值一次比一次高，這次更是高達1.298，嚴重危害交通及用路人安全，依公共危險罪判6月有期徒刑、得易科罰金18萬元，併科罰金20萬元。可上訴。

    台北地檢署聲請簡易判決指出，今年3月23日晚間9時27分，47歲王男酒後從台北市君悅酒店駕賓士車欲返家，開不到1公里，就在仁愛路、近基隆路口處，綠燈起步即加速過快而失控撞上中央分隔島，車身飛起，攔腰撞倒椰子樹，再衝進對向車道撞擊停靠在站上下客的311路公車，賓士整車仰翻、底盤朝天，公車司機與乘客幸未受傷，但也飽受驚嚇。

    王男一度受困車內，消防人員將他救出，員警發現王男意識模糊、無法集中注意力，命令他走直線測試，只見他左右搖晃、腳步不穩，救護車將他送醫觀察，案發後1小時的抽血換算酒測值仍高達1.298毫克，王男偵查時供稱「對案發過程完全沒有印象、有記憶時人已經在醫院」。

    王男從事鞋類進口批發零售業，2008年、2016年間已2度被查獲酒駕，酒測值各為0.64、0.76，第1次被判罰金8萬9000元，第2次被判3月徒刑，法官認為他漠視酒駕危險，罔顧公眾往來安全，未記取教訓反省改過，不知悔改，竟第3度酒後駕車，且每次的酒精濃度越來越高。

    法官認為王男酒駕自撞分隔島肇事，且因車速、力道過大以致車身飛起，造成路樹倒塌，更波及有載乘客的公車，造成該路段交通運輸為之癱瘓，造成的危險、損害甚大，從重量處6月徒刑，得易科罰金18萬元，並併科罰金20萬元。

    王男雖是第3度酒駕，但他前2次各犯於15年前、7年前，不符合檢方「5年內3犯酒駕者不得易科罰金」的執行準則，但執行檢察官仍會依個案考量是否准其易科罰金。

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