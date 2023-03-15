300萬元賓士打到骨折價 男心動抱20萬下訂警急喊「母湯」

江男帶著20萬元準備匯款下訂，行員察覺不對勁趕忙通報桃園警分局景福派出所，員警到場勸說且查無車商資訊，江男才放棄匯款。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/03/15 13:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市47歲江姓男子近來有意換車，聽聞只見3次面的朋友，告知可代為向香港車商用半價購買外匯車，加上「友情價」再給一些折扣，要價300萬元的賓士休旅車只要150萬元，江男抱著20萬元準備匯款下訂，行員察覺不對勁通報桃園警分局景福派出所，員警到場勸說且查無車商資訊，江男才放棄匯款。

警方表示，14日下午3點多，桃園警察分局景福派出所接獲金融機構通報，指稱有民眾疑似遭到詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導，員警林伯峰及洪嘉銘到場了解，江男說，近日因車子老舊拋錨欲換車，在朋友聚餐場合結識、僅見過3次面的「小李」得知後，主動跟他聯繫並稱可代為向香港車商用半價購買外匯車，原價300萬元左右的賓士休旅車，只需要170萬元左右就買到，看在朋友交情再砍20萬元，他聽了很心動，雖不了解外匯車，仍準備先匯出訂金20萬元。

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員警及行員聽了後持續勸阻江男，現場查詢根本查無江男友人所指的車商資料，且極少有向香港購買外匯車的訊息，若輕信不明訊息匯出款項，發現上當將血本無歸，江男思考後終於放棄匯款。

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