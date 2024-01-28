離奇！ 轎車暴衝撞民宅 男駕駛直接下車走回家

黑色轎車暴衝自撞民宅，車頭破碎、保險桿掉落，地上還有剎車痕。（讀者提供）

2024/01/28 14:49

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣28歲的洪姓男子，昨晚駕駛黑色轎車至虎尾鎮埒內里，不知何故突然失控自撞民宅，所幸無人受傷，洪男卻隨即下車離開現場，警方透過監視器，找到洪男家中，其酒測值為0，聲稱是疲累恍神，發生事故後受到嚇到不知所措，才徒步離開。

這起事故發生在27日晚間11時35分左右，黑色轎車從虎尾鎮雲74線西向東往惠來里方向行駛，行駛至埒內里時，往右衝撞民宅，造成民宅鐵門及盆栽毀損，屋主當時不在家，周遭住戶聽到巨響，連忙出門查看，卻只看到車頭撞爛的車輛，肇事駕駛則不知去向。

屋主表示，當晚他有事外出，深夜回家發現家裡亂糟糟，路邊的盆栽、家具等零件全被掃進屋內，鐵門也被撞歪，還好沒造成傷亡，奇怪的是出車禍之後，駕駛居然直接下車離開現場，實在很莫名其妙，懷疑是不是有酒駕。

虎尾警分局獲報後，員警調閱監視器追查，前往洪姓男子家中，現場並未聞到酒味，洪男聲稱是疲累恍神才肇事，當下也受到驚嚇才連忙離開現場。

虎尾警分局表示，洪男酒測值為0，全案依道路交通管理處所條例舉發第62條舉發洪男駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置違規，處罰處1000元以上3000元以下罰鍰；並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

警方呼籲，用路人駕駛各類車輛，於出門前應注意身體狀況，並妥適休息再上路，如發生事故務必通報警察處理，勿任意駛離，以免觸法、受罰，以確保道路交通安全。

住家民眾在門外放的盆栽和舊輪胎，遭轎車失控撞毀，鐵門也被撞歪。（讀者提供）

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