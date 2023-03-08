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    完成全台最後一塊拼圖 雲林古坑氣象站動土

    雲林古坑氣象站動土，完成全台最後一塊拼圖。 （記者詹士弘攝）

    雲林古坑氣象站動土，完成全台最後一塊拼圖。 （記者詹士弘攝）

    2023/03/08 13:19

    〔記者詹士弘／雲林報導〕全台唯一沒有有人氣象站的縣市雲林，終於要設站了，今天在古坑鄉農試所花卉研究中心舉行動土儀式，耗資約3900萬元，預計113年4月完工，完成後除了鄉鎮氣象預報可以更精準外，也有教育宣導的功能。

    氣象局長鄭明典表示，雲林有無人自動氣象站，由於密度也算高，就算有一、兩個站故障，站與站之間也能自動支援，發揮一定的預報效果，但近幾年氣象預測已推展到鄉鎮預報，在防災救難時，可發揮更精準的預報功能，等於每個點都很重要，需要有人照顧所有的自動站。

    鄭明典說，過去雲林防災區域訊息，得詢問嘉義縣，未來新的古坑氣象站完成後，在地就可以提供資訊，有最即時的服務，新站還有教育宣導及參觀設備，在地服務可以更進一步。古坑氣象站是「全台每縣市一附屬氣象站」觀測網的最後一塊拼圖，完成後可迅速傳送颱風、豪雨等災害性天氣警報給雲林在地相關單位使用。

    古坑氣象站佔地約0.68公頃，耗資3900萬元，鄭明典表示，氣象站必需選在空曠的地區，旁邊不要有高樓大廈，所以選地非常困難，感謝古坑花卉中心提供用地；由於大氣是立體的，未來測站也將由地面觀測提升為立體觀測，利用無人機等多種設備，垂直觀測影響氣候變化最多的混合層。

    雲林古坑氣象站動土，完成全台最後一塊拼圖。 （記者詹士弘攝）

    雲林古坑氣象站動土，完成全台最後一塊拼圖。 （記者詹士弘攝）

    雲林古坑氣象站動土，完成全台最後一塊拼圖。 （記者詹士弘攝）

    雲林古坑氣象站動土，完成全台最後一塊拼圖。 （記者詹士弘攝）

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