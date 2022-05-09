白沙屯媽祖擬5/22抵北港 至善協會大手筆準備豐盛結緣品

迎接白沙屯媽祖到北港，雲林至善協會今年準備豐富結緣品要與信徒結緣。（記者黃淑莉攝）

2022/05/09 09:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香活動，將於5月20日啟程、22日抵達北港，雲林至善文化協會為迎接白沙屯媽祖今年大手筆準備「膨湃」的結緣品要與信徒結緣，有交趾陶白沙屯媽祖、木雕媽祖項鍊、平安襪、壽桃、小饅頭等。

雲林至善協會執行長蔡銘貴指出，至善協會是一群媽祖信徒組成，成立至今12年，以宣揚白沙屯媽祖進香文化為宗旨，成員來自各行各業，每年白沙屯媽祖到北港進香活動期間協會準備各種結緣品與「香燈腳」結緣。

至善協會總幹事張智偉表示，今年的結緣品以立體木雕媽祖項鍊特別吸睛，經過2年設計與製作，使用柏木，以雷射雕刻白沙屯媽祖神像，因為每塊木頭紋路不同，每條項鍊都是獨一無二。

協會理事長李素寧說，報名參與白沙屯媽祖北港進香活動的信徒每年增加，今年報名已近8萬人，很有可能會破10萬人，協會與北港金德與銀樓合作，特製一尊交趾陶白沙屯媽祖，若人數超過10萬，將以抽獎方式抽出幸運兒。

蔡銘貴表示，協會所準備的結緣品特別請朝天宮住持會茂法師誦經祈福，希望經由媽祖的加持，讓結緣品更具平安賜福的意義。

雲林至善協會今年準備豐富結緣品要與信徒結緣，並請朝天宮住持會茂法師誦經祈福。（記者黃淑莉攝）

雲林至善協會今年最大的結緣品交趾陶媽祖。（記者黃淑莉攝）

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