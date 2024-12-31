跑道長青苔 育英國小：已聯絡廠商沖洗

2024/12/31 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮育英國小跑道，民眾反映長滿青苔又濕又滑，容易滑倒受傷很不安全。學校表示，跑道須用強力水柱沖洗，多年來造成不少損壞，但為了確保學生與民眾使用安全，學校已聯絡廠商近日到校沖洗，並修繕損壞部分。

李姓民眾反映，蘇澳很常下雨，育英國小跑道不只長青苔，縫隙中還長雜草，跑道滿是土垢相當髒，到學校散步、運動非常濕滑，很容易跌倒，相當危險，一年多來都是這種情形，向學校反映也沒有改善，難道學校是沒有人管理嗎？真的很離譜。

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校長黃俊仁說，學校跑道是PP（人工草皮）跑道，使用迄今十多年，冬天連續下雨會長一些青苔，只能請水車用強力水柱沖洗，但每次沖洗，跑道都會損傷一次，因為人工草皮是用黏壓的，常沖洗會把黏著層分離掉，整個人工草皮幾乎可以拉起來，去年冬天雨少，就沒有請人來洗。

黃俊仁指出，學校有向體育署申請跑道修繕，經費一千萬元，但政府好像都以紅土跑道改善優先，育英國小提案都被打回票，學校設有告示牌，請民眾雨天不要在跑道行走避免滑倒，學校有風雨球場，可在球場散步運動，但有些民眾還是會走跑道，學校也很困擾。

至於學生上課，他表示，晴天孩子在跑道跑沒問題，如果濕濕的容易滑倒，就不會讓小朋友去跑，學校已連絡廠商近日派水車沖洗跑道，針對黏著層受損部分簡易修繕，但只能治標，長期還是要向中央爭取經費全面改善。

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