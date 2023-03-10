礁溪老爺酒店火警 3人嗆傷

礁溪老爺酒店火警飄出大量濃煙。（記者蔡昀容攝）

2023/03/10 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭礁溪老爺酒店昨晚發生火警，地下室廚房竄出濃煙，沿著排煙風管延燒到一樓，煙霧瀰漫整個礁溪市區及台九線，飯店緊急疏散房客，有三人輕微嗆傷，自行就醫無大礙，另有一人因慢性病藥品放在飯店，事後到醫院取藥。初步了解，起火原因是廚房煮菜火太大，油鍋起火燒到排油煙管，但還待進一步調查。

疑廚房煮菜不慎 排油煙管起火

礁溪老爺酒店昨晚七點三分傳出火警，地下室竄出濃煙，火勢猛烈；宜蘭縣消防局出動第一大隊、特搜大隊、宜蘭、壯圍、頭城、礁溪分隊前往搶救。現場指揮官回報是地下室廚房油鍋起火，導致排油煙機油管燃燒冒煙，火勢在七點四十二分控制，但因地下室排煙與油管滅火困難，到晚上八點五十分才完全撲滅。

房客驚魂未定地說，當時脫衣準備盥洗，突然警鈴大響，廣播請大家疏散，他趕緊穿上衣服，連襪子都來不及穿，就趕快逃出門。

業者表示，昨晚用餐與住宿民眾共四三八人，另外還有兩百名員工，火警當下就緊急疏散房客到室外，並做人員清點，已聯繫附近飯店業者，安排空房讓房客入住。這起火警造成兩女一男輕微嗆傷，其中一女是員工；另一名男房客因藥物留在酒店，自行到醫院取藥。

地下室火勢延燒到一樓。（記者蔡昀容攝）

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