宜蘭掛鳥屍驅鳥 農友涉違野生動保法

宜縣三星鄉傳出農民為了驅鳥，竟用竹竿在農田吊掛鳥屍「殺雞儆猴」。（記者江志雄攝）

2023/03/08 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣進入春耕季節，三星鄉多處農田昨天傳出鳥類疑似誤食農藥中毒死亡，還有農民為了驅鳥，竟用竹竿吊掛鳥屍「殺雞儆猴」；鳥友痛罵手段野蠻，掀起撻伐聲浪，縣府農業處已介入調查。

三星鄉農田連日來陸續插秧，鳥友在田間目擊不少鳥屍，包括夜鷺、花嘴鴨、白腹秧雞、紅冠水雞等，因適逢春耕，外界懷疑誤食劇毒農藥致死，另有農民用竹竿吊掛鳥屍當成驅鳥手段，畫面曝光後點燃鳥友怒火。

陳姓鳥友說，春耕期間年年上演人、鳥大戰，處於弱勢的水鳥，不是被毒死，就是死後遭人吊掛示眾，這類驅鳥讓人無法認同。

縣府農業處人員到場檢視，查出竹竿吊掛鳥屍是隻紅冠水雞，身上已經長蛆並發出異味，研判死亡時間超過二天。

縣府農業處表示，在農地吊掛鳥屍「殺雞儆猴」，已涉及違反野生動物保育法，獵捕宰殺保育類野生動物者，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科二十萬以上、一百萬元以下罰金。

此外，壯圍國中後方農田，二月二十一日被發現十四隻尖尾鴨暴斃，經過快篩後初步排除禽流感，宜縣動植物防疫所採集鳥屍胃部內容物，送到農委會家畜衛生試驗所作毒物檢測，三份檢體中有一份出現農藥反應，判定部分尖尾鴨誤食含有農藥食物死亡。

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