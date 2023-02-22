宜蘭》法務部推「事業群」 助更生人就業

2023/02/22 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「我因案被關了將近三十年，五十四歲才有第一份正當工作！」宜蘭縣更生人小朝現身說法，肯定法務部力推的「更生事業群」，協助更生人重返職場自力更生。

法務部「更生事業群」計畫，擇定優質企業簽訂合作契約，安排更生人就業，現階段以宜蘭縣為核心再逐步推展；台灣更生保護會昨天與宜聯鋼鐵、新寶元鋼鐵、興中紙業、興中環保科技簽約，四家業者提供四十名更生人工作機會，法務部長蔡清祥到場見證。

蔡清祥說，更生人能否融入社會過正常生活，就業穩定及家庭支持是二大重要因素，若能進入企業工作，可培養他們自主管理觀念，並紓解缺工問題。

典禮中邀請蕭姓更生人小朝分享人生經驗，小朝十九歲起陸續犯下重罪，三度進出監獄，在獄中待了將近三十年，服刑期間受到開導徹底悔悟，前年七月獲得假釋，進入職場工作，五十四歲的他，終於有了人生第一份正當工作。

小朝感嘆，年少輕狂誤踏法網，為此付出慘痛代價，假釋出監後，透過朋友介紹到新寶元鋼鐵應徵，公司人員見到他的履歷資料都嚇了一跳，最終仍然錄用，還不時給予關懷協助，工作初期很不習慣，咬緊牙關熬過來，至今已經做了一年半，感受平凡生命中有著不平凡的幸福。

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