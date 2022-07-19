南澳碧候溫泉營運 添山林泡湯秘境

南澳鄉碧候溫泉被原民會列入全台三大秘湯示範區之一。（宜蘭縣政府提供）

2022/07/19 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉昨天舉辦開幕啟用典禮，用原住民獵刀砍斷黃藤，象徵排除萬難合力促成開園；碧候溫泉屬於碳酸氫納泉，採露天風呂形式設計，被行政院原民會列入全台三大秘湯示範區之一，今天起對外營運。

名列全台三大秘湯示範區

南澳鄉碧候溫泉占地一．七公頃，二○一九年三月便完工驗收，因關係部落爭議延至昨天才辦理開幕。啟用典禮安排獵刀砍黃藤橋段，黃藤是原住民族重要纖維料作物，莖部強韌富有彈性，這項儀式代表原民會、宜蘭縣政府、南澳鄉公所齊心合力，展現解決困難的毅力與決心。

有露天風呂男女湯、湯屋

碧候溫泉透明無色無味，泉溫四十到五十度，規劃有六間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各一間、露天SPA大池二座及小池六座，營運後增添一處山林泡湯秘境。

園區除了泡湯，地方農漁特產及文創品也可進駐販賣，宜蘭縣長林姿妙歡迎大家到碧候溫泉泡湯，品嘗部落美食，體驗原鄉的大自然山林美景。

入園免門票 泡湯要付費

碧候溫泉現由宜蘭縣政府經營管理，營運時間上午九點到下午四點半，入園免門票，秘湯每間二百元，露天風呂與露天SPA池全票八十元，南澳鄉碧候村民使用露天風呂、露天SPA池免費，園區有二十九個小客車停車位，每小時收取五十元停車費，聯絡電話：03-9981577。

原民會補助的三大秘湯示範區，包括宜縣南澳鄉碧候溫泉、新竹縣五峰鄉清泉溫泉、屏東縣牡丹鄉旭海溫泉，其中碧候溫泉總經費八千三百萬元，原住民會補助七千多萬元，餘由宜蘭縣政府及南澳鄉公所自籌。

南澳鄉碧候溫泉營運後增添一處山林泡湯秘境。（宜蘭縣政府提供）

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