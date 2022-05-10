宜蘭兒童疫苗開打 預計36場次

2022/05/10 05:30

〔記者游明金、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣昨新增九九二名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，為提升兒童保護力，宜縣醫療團隊昨起開始至國小施打莫德納疫苗，已規劃三十六場次校園接種服務，預計兩週內完成；不過，全縣國小學生兩萬一六九九人，目前同意在校接種僅二八六九人，同意率僅三十二．九七％。衛生局長徐迺維呼籲，根據疫苗科學研究，莫德納與BNT都是無害的，希望家長讓孩子儘速施打，提高保護力。

縣府邀請醫師公會協調縣內各醫療團隊規劃校園接種服務，為六至十一歲學童提供施打。縣府表示，為提供家長更方便選擇，學童也可至縣內六十一家合約醫療院所或快打站施打。 縣長林姿妙呼籲，學童接種疫苗後要適度喝水、家長並觀察子女健康狀況，若出現不適症狀，請立即通報送醫，打完疫苗充分休息，兩週內避免劇烈運動，若有不適可請假，疫苗假至多可請三天，不列入缺席紀錄。

衛生局長徐迺維說，目前有部分學校在停課狀態，之後縣府也將配合學校的上課狀態及需求，持續安排校園接種場次。

宜縣確診病例近千，徐迺維表示，多半是家庭、職場、學校小型群聚，病毒感染很強，近七天篩檢陽性率達二十四．二五％，幾乎四個就有一個確診，還好多數是輕症，施打疫苗很重要，今年四位病逝者，都是八十多歲老人家，有一半沒打疫苗。目前宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率八十二．九％，第二劑七十八．六％，第三劑六十一．五％。第十四波快打站陸續提供服務，將持續到十五日。

此外，宜蘭縣警局新增七名確診個案，染疫者均是羅東警分局偵查佐，縣警局累計個案五十六人，其中九人已康復返回工作崗位；另宜縣消防局累計七人確診，三人康復，四人尚在居家照護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法