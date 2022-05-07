宜縣發錢給弱勢買快篩 綠批不負責任

縣府社會處長林蒼蔡說，直接發試劑的量太大，縣府也買不到，會加強宣導請民眾購買。（記者游明金攝）

2022/05/07 05:30

中、低收每戶500元 議員認應直接發試劑 縣府︰量大買不到才發放現金

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府補助縣內近五千戶中低、低收入戶，每戶五百元購買快篩試劑。民進黨議員質疑，給現金是最不負責任作法，民眾不一定會去買，正確防疫是直接發給試劑。縣長林姿妙未回應問題；縣府社會處長林蒼蔡說，直接發的量太大，縣府也買不到，會加強宣導請民眾購買。

綠議員︰撒錢讓人聯想到選舉

民進黨縣議員呂惠卿、林麗說，中低、低收入戶帳戶收到五百元，真正會用在防疫嗎？很多人不知道為何有五百元，縣府並未告知用途，弱勢戶生活困苦，會拿去買試劑嗎？縣府如果貼心，真正為了防疫，應該直接發快篩試劑給弱勢戶，這才是正確作法，年底就要選舉，直接發錢會讓人聯想是不是買票？

陳文昌議員也質疑，直接給錢無法達到防疫政策目的，發試劑才能達到政策要求，撒錢過於粗糙，便宜行事不負責任，只是要攏絡人心的選舉操作，如果真要照顧弱勢，街友、獨老、六十五歲以上老人等，都應比照發放。

民進黨議會黨團總召陳俊宇說，許多人收到五百元，以為是詐騙集團的錢，縣府之前說要疫苗採購，快篩試劑也可以專案申購發給弱勢戶，為什麼要給錢？

國民黨議員莊淑如反駁，要直接發試劑，也要中央有足夠試劑可以發，現在大家都在搶，這是中央的問題，就算發試劑，難道可以保證不會有人拿去賣？林岳賢議員指出，縣府的好意硬被扭曲，發五百元要不要買是他們的事，快篩試劑是中央控管，縣府也買不到，要怎麼分配。

社會處︰加強宣導請民眾購買

縣府社會處長林蒼蔡說，疫情升溫，弱勢戶生活困苦，要再拿錢買試劑很困難，縣府才想補助民眾，要直接發試劑，量那麼大縣府也買不到，民眾排隊還比較有機會，至於是否要擴大弱勢族群照顧，須縣長裁示他沒辦法回答。

縣長林姿妙昨主持防疫記者會，未回答相關提問，僅說現在是非常時期，要作好防疫措施，保護自己、也保護他人。

民進黨宜縣議員林麗批評，縣府發五百元是浪費公帑，弱勢戶應直接發給快篩試劑，才能落實照顧縣民。（記者游明金攝）

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