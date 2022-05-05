宜縣國小輟學率全國第二 復學率排16名

2022/05/05 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕依據教育部資料，宜蘭縣國小輟學率年年飆高，一○九學年度○．○六％，是全國平均的兩倍，高居全國各縣市第二名。然而，復學率年年下降，一○九學年度降至全國第十六名。縣府教育處表示，這些是舊資料，一一○學年度至今，國小輟學率僅○．○一四％，低於全國平均○．○三％。

民眾黨羅東鎮縣議員參選人謝志得、鎮民代表參選人許弘興、頭城鎮民代表參選人劉奕甫，昨天在宜蘭黨部召開「宜蘭縣政體檢」系列記者會。

謝志得說，宜蘭縣國小學生輟學率，一○七學年○．○三％、中輟生七人，全國第九名，到了一○九學年○．○六％，全國第二名（十四人），增加一倍。然而，復學率卻年年下降！一○七學年度一○○％，全國第一，一○九學年八六．六七％，落到全國第十六名。

謝志得指出，輟學率攀升，復學率卻像溜滑梯，縣府教育處對中輟生輔導機制是否不夠健全？無力處理問題，「零中輟」是教育工作者理念與目標，但從相關數據顯示，縣政府完全不及格。

縣府教育處長王泓翔說，宜縣目前列管的中輟生有十二人，國中九人、國小三人，中輟及復學數據是滾動調整的，一一○學年度至五月四日，國小輟學率僅○．○一四％，民眾黨提的是舊資料。

他指出，縣府對於中輟個案都確實掌握，定期召開跨單位專案檢討會議，全力把孩子找回來，宜縣整體學生母數少，換算比例後，中輟數就會偏高。

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