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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣聯合徵才廠商 被爆3成曾違反勞基法

    時代力量宜蘭縣黨部呼籲，宜蘭縣政府應整頓好勞動環境。（記者蔡昀容攝）

    時代力量宜蘭縣黨部呼籲，宜蘭縣政府應整頓好勞動環境。（記者蔡昀容攝）

    2022/05/05 05:30

    縣府：廠商都經審查 近兩年沒違規就能參加 未來增排除條件

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕五一勞動節剛過，時代力量宜蘭黨部發現，縣府聯合徵才活動，三成廠商曾違反勞基法，讓縣民「羊入虎口」；此外，宜縣每年違規案件上百件，薪資偏低，勞動環境不佳，籲縣府提出對策，勿讓宜蘭成「過勞縣」。縣府說，參與徵才廠商，未來會依情節設置排除條件，也會持續針對違規事業單位進行輔導。

    另每年廠商違規案上百件

    時力黨部指出，宜縣違反勞基法及申請案檢查不合格案件，二○一九年有六十一家廠商與機構共一四八件，二○二○年有五十家共一五九件，包括延長工時超過法定上限、延長工時未依規定加給工資、未依法休假及休息日延長工時，工資未依規定加給等。

    臉書社群許多徵才未達基本工資

    縣黨部表示，二○二一年至今，縣府辦的聯合徵才，每場次都有近三成廠商有違規紀錄，以今年三月的活動來說，十七家廠商就有五家曾違規，其中一家幾乎場場參加徵才的廠商，更累積了十三次違規。

    另，根據人力銀行資料，宜蘭縣留鄉工作薪資平均三萬三四三八元，離鄉工作薪資是三萬八五三○元，留鄉者平均少了約五千元；時力指出，宜蘭不只薪資偏低，臉書社群許多徵才資訊，竟未達基本工資，工時、休假也不合法，歷年職災人數不減反增，縣府應提出解方，增加勞檢人力，不是勞動節發祝賀圖卡就沒事了。

    縣議員參選人林正芳認為，宜蘭、台北「同工不同酬」，宜蘭薪資不高，勞動環境也未守法，導致招工更困難，縣府要把勞動環境整頓好，別把忽視勞工權益的廠商，列入公辦就業活動，這形同默許勞動環境劣化，使縣民「羊入虎口」。

    縣府：安排勞檢稽查 違規可檢舉

    縣府回應，徵才活動的廠商都經審查，近兩年沒違規就能參加，未來會視情節增加排除條件，保障勞動權益，縣府也都有安排勞檢人力稽查，範圍包含網路社團，若民眾看見徵才內容違規，也可檢舉；至於職災狀況，扣除勞工上下班途中的交通意外事故，職災人次已逐年減少。

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