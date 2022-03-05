宜縣104隊守望相助隊 執勤沒保險

2022/03/05 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣有一○四隊守望相助隊，協助社區與城市治安維護；縣警局為隊員保有團體意外險，但今年標案卻六度流標；縣警局發文三月一日起，暫無團體意外險保障，若有執勤請注意自身安全。縣議員陳俊宇抨擊，縣府不負責任，實在太離譜。縣警局表示，保險公司因虧錢不願承保，警局已修改相關規範，將於八日再度辦理招標。

團體意外險6度流標

宜蘭縣有四九二九名守望相助隊員，縣警局去年編列二六六萬餘元，為他們投保團體意外險，包括執勤意外身故理賠一五○萬元、勤務意外門診實支實付一萬元、勤務意外住院日額一千元；除了執勤時段，非執勤期間也納保，意外身故七十萬元、意外住院日額五百元。

議員抨擊縣府不負責任

縣警局辦理今年投保作業，從去年十一月十九日迄今，辦理六次招標均流標，一直未完成新年度投保作業，日前更發文鄉鎮市公所，守望相助人員團體意外險三月一日起暫無相關保障，各隊若有執勤，請注意自身安全，警局將持續積極辦理招標工作。

消息傳出，引起譁然；縣議會民進黨團總召陳俊宇說，這太離譜了，基層隊員付出勞力、心力，協助治安巡邏維護，現在竟連基本的安全保障都沒有，萬一發生什麼事？縣府要怎麼負責任？他希望縣府加強效率，趕快完成團體意外險的投保。

已修改規範 8日辦理招標

縣警局強調，一直都很積極辦理投保工作，但保險公司認為虧錢，理賠案件量太多，尤其是非執勤時段也納入，這不合理，不符損益比率，他們要求提高保費或修改理賠項目，一直無法達成共識，警局已修改相關規範，將於八日再度辦理招標。

縣警局指出，他們參考外縣市作法，非執勤時段部分，意外身故理賠金額調降至廿萬元，並取消意外住院日額給付，但提高執勤意外門診實支實付為五萬元，其餘維持不變，希望能順利完成招標。

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