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宜蘭某國小籃球隊教練傳霸凌學生 家長控有言語歧視

宜蘭縣某國小籃球隊教練傳霸凌，家長指控有言語歧視。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣某國小籃球隊教練傳霸凌，家長指控有言語歧視。（記者王峻祺攝）

2024/09/13 10:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣某國小籃球隊後援會所聘任的教練傳出言語霸凌，部分家長出面指控，教練疑似在教學時出言歧視，說出「原住民體力不是很好嗎？」等語，加上長期不友善眼神及情緒化字眼，一度讓學生懼怕練球，後援會上學期末解聘教練，未料新學年卻被校方聘為代課老師，引發家長不滿。校方回應，有收到匿名檢舉，但非所有家長都認為教練教學不妥。教育處表示，將請校方持續督導。

該教練獲籃球隊後援會聘任近4年，近月有家長指控教練不適任行為，疑似對部分學員有言語霸凌，相繼向縣府教育處及立委陳俊宇陳情。家長指出，基於信任會將孩子父母家庭狀況告知，未料教練竟以此私事侮辱孩子，「再不乖就把你送去媽媽那」，讓孩子很難過。

有原住民家長也說，教練曾對孩子說「原住民體力不是很好？怎會跑不起來」、「這麼矮怎麼打球」、「不會打球去種菜」等歧視言語，讓他相當氣憤，教練應該鼓勵孩子打球，卻扼殺籃球夢，難道有原住民身分就該被歧視嗎？另名家長則說，教練口氣不好，會用情緒性字眼「滾」等語和孩子說話，外加有時出現「瞪」的不友善眼神，孩子懼怕練球。

該籃球隊後援會因交接帳目、教練適任性等問題，上學期末解聘教練並解散後援會，新學年籃球隊已由校方接手，派任校內體育老師帶領，但被指控的原教練則被該校聘為代課老師，主要負責低年級體育課，引發部分家長不滿，深怕有學生受害。

校方回應，針對嚴厲口氣、貶抑言語等投訴，都有向教練求證，並要求改進及修正，也有問過其他球員及家長，但家長間看法不一，並非所有家長都認為教練教學方式不妥，部分家長的陳情事證，還要經過釐清，至於教練聘為代課老師，學校會持續觀察該師教學行為。

縣府教育處指出，家長指控教練部分，會請學校持續督導，了解該師後續是否有不適任情況；另外，家長提及後援會帳目不清問題，因屬民事糾紛，建議應找第三方公證人釐清。

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