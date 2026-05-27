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    首頁 > 宜蘭縣

    羅東林場新亮點 日式檜木老屋轉型充滿木質香氣湖畔森林館

    2026/05/27 16:05 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東林場的湖畔森林館今天開幕。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    羅東林場的湖畔森林館今天開幕。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    羅東林業文化園區北側貯木池畔的日式建築湖畔森林館，以木藝、工藝與生活結合為核心概念，歷經半年籌備後在今天（27日）開幕，館區同步推出木雕展覽，營造成充滿木質香氣與職人溫度的森林系空間，成了園區新亮點。

    羅東林業文化園區又稱為羅東林場，是昔日太平山檜木集散地，後來轉型為林業遊憩據點，1年遊客數約80萬人次，園內的湖畔森林館屬於日式檜木建築，早期是員工宿舍，經過整修活化，義美公司曾在此經營「義美吉盛」，林保署宜蘭分署去年下半年重新標租，新業者接手後以湖畔森林館重新出發。

    林保署宜蘭分署指出，湖畔森林館運用羅東林場自然景觀與歷史氛圍，打造兼具展覽、創作、選物功能的複合式空間。一館規劃為木工工作室、多元展覽空間，不定期展出木雕、木作家具、木製藝術作品，二館是手作木製及木作文創商品展售空間，館內國產木材產品超過80％。

    湖畔森林館慶開幕，即日起到30日推出限量優惠活動，購買木器盆栽，即贈送台灣原生種植栽1份，限送完為止，另在館內消費滿千元，即享有9折優惠。館方邀請各界入園造訪，感受羅東林場百年林業文化氛圍。

    湖畔森林館打造成兼具展覽、創作、選物功能的複合式空間。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    湖畔森林館打造成兼具展覽、創作、選物功能的複合式空間。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    湖畔森林館充滿木質香氣與職人溫度的森林系空間。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    湖畔森林館充滿木質香氣與職人溫度的森林系空間。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    湖畔森林館的國產木材產品超過80％。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    湖畔森林館的國產木材產品超過80％。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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