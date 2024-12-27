為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭收容所退休科員涂信義涉貪 一審判3年2月

    移民署宜蘭收容所退休科員涂信義，替收容人違規夾帶現金，並從中抽取200至300元手續費，不法所得合計2700元，一審被判刑3年2月。（資料照）

    移民署宜蘭收容所退休科員涂信義，替收容人違規夾帶現金，並從中抽取200至300元手續費，不法所得合計2700元，一審被判刑3年2月。（資料照）

    2024/12/27 16:27

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕移民署宜蘭收容所退休科員涂信義，替收容人違規夾帶現金，並從中抽取200至300元手續費，不法所得合計2700元，涉貪污治罪收賄及圖利被起訴，宜蘭地院日前一審宣判，應執行有期徒刑3年2月，褫奪公權4年，全案可上訴。

    判決指出，涂信義於2020年3月到2024年3月間擔任宜蘭收容所科員，負責管理收容人、崗哨值勤、安全檢查等勤務；2021年開始，部分收容人向涂請託，因無力繳納機票與罰鍰費用，又避免親友交付財物遭存放於代保管財物袋中，導致無法自行保留現金花用，希望私下挾帶現金。

    涂男明知違反規定，仍將電話號碼與郵局帳戶提供給收容人，待聯繫親友後匯款至帳戶，再提領現金私下轉交收容人，檢方查出在沒有收取手續費的情況下，協助轉交38萬300元涉及圖利；每筆匯款酌收200元到300元手續費部分，則有轉交4萬8900元，合計收取不法回扣2700元。

    涂男今年3月申請退休，仍被檢舉遭檢廉查出不法，於今年5月搜索宜蘭收容所及涂男住處，偵訊後分別依轉交現金涉犯圖利、收取手續費涉犯收賄等罪嫌，聲押禁見獲准，涂男偵審時坦承罪刑，並繳回犯罪所得。

    涂男於2011年擔任移民署桃園專勤隊專員時，也趁著清點印尼盾，竊取移工20萬元印尼盾（約台幣574元），被依竊盜罪判處6月確定，經公務員懲戒委員會決議停職，因最高法院准易服社會勞動，於2016年間執行完畢，並在2020年申請復職後降級改敘。

    法官認為，涂男身為公務人員未能自持，違背國家交託管理重任，加上有竊盜等前科紀錄，一審判涂男貪污治罪收賄罪，處有期徒刑2年8月，褫奪公權3年。又犯貪污治罪圖利罪，處有期徒刑2年10月，褫奪公權4年。應合併執行有期徒刑3年2月，褫奪公權4年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播