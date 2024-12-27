宜蘭收容所退休科員涂信義涉貪 一審判3年2月

移民署宜蘭收容所退休科員涂信義，替收容人違規夾帶現金，並從中抽取200至300元手續費，不法所得合計2700元，一審被判刑3年2月。（資料照）

2024/12/27 16:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕移民署宜蘭收容所退休科員涂信義，替收容人違規夾帶現金，並從中抽取200至300元手續費，不法所得合計2700元，涉貪污治罪收賄及圖利被起訴，宜蘭地院日前一審宣判，應執行有期徒刑3年2月，褫奪公權4年，全案可上訴。

判決指出，涂信義於2020年3月到2024年3月間擔任宜蘭收容所科員，負責管理收容人、崗哨值勤、安全檢查等勤務；2021年開始，部分收容人向涂請託，因無力繳納機票與罰鍰費用，又避免親友交付財物遭存放於代保管財物袋中，導致無法自行保留現金花用，希望私下挾帶現金。

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涂男明知違反規定，仍將電話號碼與郵局帳戶提供給收容人，待聯繫親友後匯款至帳戶，再提領現金私下轉交收容人，檢方查出在沒有收取手續費的情況下，協助轉交38萬300元涉及圖利；每筆匯款酌收200元到300元手續費部分，則有轉交4萬8900元，合計收取不法回扣2700元。

涂男今年3月申請退休，仍被檢舉遭檢廉查出不法，於今年5月搜索宜蘭收容所及涂男住處，偵訊後分別依轉交現金涉犯圖利、收取手續費涉犯收賄等罪嫌，聲押禁見獲准，涂男偵審時坦承罪刑，並繳回犯罪所得。

涂男於2011年擔任移民署桃園專勤隊專員時，也趁著清點印尼盾，竊取移工20萬元印尼盾（約台幣574元），被依竊盜罪判處6月確定，經公務員懲戒委員會決議停職，因最高法院准易服社會勞動，於2016年間執行完畢，並在2020年申請復職後降級改敘。

法官認為，涂男身為公務人員未能自持，違背國家交託管理重任，加上有竊盜等前科紀錄，一審判涂男貪污治罪收賄罪，處有期徒刑2年8月，褫奪公權3年。又犯貪污治罪圖利罪，處有期徒刑2年10月，褫奪公權4年。應合併執行有期徒刑3年2月，褫奪公權4年。

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