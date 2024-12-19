太平山蹦蹦車邊坡崩塌修復發包 力拚明年9月全線通行

太平山蹦蹦車修復工程已完成發包，明年2月起每月將有6天停駛進行維修，力拚9月中旬後恢復全線行駛。（林保署宜蘭分署提供）

2024/12/19 11:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，今年7月受凱米颱風影響，1.5公里處軌道下邊坡崩塌、路基流失，列車目前行駛至1公里處提前折返。林業保育署宜蘭分署今天表示，修復工程已完成發包，明年2月起每月將有6天停駛進行維修，力拚9月中旬後恢復全線行駛。

軌道邊坡崩塌面積約900平方公尺，宜蘭分署啟動辦理災害修復作業，並規劃一併汰舊換新全線軌道鋼軌與枕木，本週完成工程發包，決標金額近1600萬元，預計明年9月中旬完工後，就能恢復全線正常通行，自起點的太平山蹦蹦車站開到終點茂興車站。

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宜蘭分署表示，為加速施工進度，並方便承包商搬運機具材料及蹦蹦車軌道維護，原本每月固定2天的維修日，將從明年2月起至9月止調整為6天，不過7、8月暑假旺季期間，仍維持每月2天維修保養日，並會避開連續假日施工。

原是山地運材軌道車的蹦蹦車，1991年轉型觀光用途，成為園區熱門遊憩設施，今年受凱米颱風影響，園區降下超過1200毫米雨量，造成1.5公里處軌道下邊坡崩塌，一度全線停駛；8月6日局部復駛，列車只能開到1公里處折返，往返時間約20分鐘，票價也由原價180元暫調整為不分票種，降為80元。

宜蘭分署指出，聯外道路宜專一線也有多處路段受損，需要進行包括上下邊坡防落石網、岩栓施工及道路刨鋪作業等工程，即日起至明年3月15日，6至8公里處、11公里處將於平日實施單線雙向管制，假日則不管制，提醒遊客配合現場人員指揮通行。

另外，園區茂興懷舊步道暫停開放、見晴懷古步道局部開放至850公尺，鳩之澤露天溫泉SPA區於今年 12月24、25日，因進行管線維護作業暫停服務，家庭湯屋則暫停營業，預計明年元月1日開放。

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