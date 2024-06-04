宜蘭警配合開吊銷牌照罰單 一審判1年4月獲緩刑

宜蘭古姓員警在2022年間配合開設車行友人，連開6張吊銷單同樣遭法辦，宜蘭地院一審判決，依犯貪污治罪條例圖利罪處1年4月，緩刑2年，全案可上訴，古員已被停職。 （資料照）

2024/06/04 17:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕員警配合代辦業者（車商）開出吊銷牌照罰單，使違規吊扣牌照車輛能註銷並新領牌照，全國都有案例傳出。宜蘭古姓員警在2022年間配合開設車行友人，連開6張吊銷單同樣遭法辦，宜蘭地院一審判決，依犯貪污治罪條例圖利罪處1年4月，緩刑2年，全案可上訴，古員已被停職。

判決書指出，古員於2019年任職宜蘭羅東某派出所員警，負責道路交通違規業務，2022年間配合從事汽車業務代辦工作的高中同學賴男，替6名車主開出6張吊銷牌照罰單，6人均因行車超速60公里，依道路交通管理處罰條例第43條，要被吊扣牌照半年。

古員與賴男當時鑽交通法規漏洞，賴男受車主委託，將被吊扣牌照的車輛行駛到指定地點後，隨即用通訊軟體告知古員到場開單，1至3月總計開立6張不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款，並至監理單位重新驗車請領新的牌照後，重新上路，比原本規定時間提早約3個月。

宜蘭地院日前一審判決，古員、賴男均犯貪污治罪條例圖利罪，古員無不法所得，賴男則收取共6千元費用，2人分處有期徒刑1年4月及1年，緩刑2年，褫奪公權2年。

宜蘭縣警局表示，古員事發後已遭停職迄今，據調查縣內僅他1人涉案，針對員警配合業者開吊銷牌照罰單，宜蘭判決非全台首例。

依當時道路交通管理處罰條例，受吊銷牌照者經檢驗後，可馬上重新領牌規定，被有心民眾濫用。部分遭吊扣牌照的汽車所有人，以更嚴重的違規行為被吊銷牌照處分，繳款及驗車後即可重新領牌，藉以規避原須吊扣6個月牌照影響車輛使用的處分。

立委於2022年提案修法，並在去年修訂公告重新請領牌照的最低期間限制，明定被吊銷或註銷牌照者，均至少要6個月才能再領牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法