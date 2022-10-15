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    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙家族益興礦業出脫股權 江聰淵質疑：金額去哪？

    民進黨縣長候選人江聰淵質疑，林姿妙家族出脫益興礦業的龐大股權金額，跑去哪了？（記者蔡昀容攝）

    民進黨縣長候選人江聰淵質疑，林姿妙家族出脫益興礦業的龐大股權金額，跑去哪了？（記者蔡昀容攝）

    2022/10/15 16:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉財產來源不明、洗錢等罪嫌被起訴，候選人財產申報現金、存款皆零元，引起熱議，民進黨縣長候選人江聰淵質疑，林姿妙家族出脫益興礦業的龐大股權金額，跑去哪了？宜蘭縣第二行政中心工程標案高達14.3億元，得標廠商是承接益興礦業股權的公司股東，有檢舉人指出，得標廠商經營團隊成員曾去勸退其他廠商投標，是否使用不當手段？他會把檢舉資料交給檢調調查。林姿妙陣營表示，尚在了解。

    中選會14日公布候選人財產申報，林姿妙現金、存款皆零元，有2筆債務，另有5筆土地、1筆建物均於銀行信託；江聰淵現金、存款也是零元，有2筆土地，江妻則有2筆債務、1筆土地、3筆建物；民眾黨候選人陳琬惠有223萬928元存款，1筆房貸、1筆土地、1筆建物。

    林姿妙陣營說明，依規定存款100萬以下，不需要逐筆申報，一切符合規定，江聰淵存款、現金申報也都是0，為何只針對林姿妙惡意操作？江聰淵競辦回批，起訴書寫的30幾個人頭帳戶及7000多萬元資金，林姿妙陣營稱是債務，何不利用這次財產申報機會，向各界說明清楚？林姿妙再次錯失機會，還是她心裡有鬼不敢講？國民黨喊抹黑、政治追殺，是在低估縣民的政治判斷和智慧。

    江聰淵今出席羅東鎮長候選人黃適超「願景創意空間」記者會，江表示，他的現金餘額低於100萬，未達申報門檻，我的債務及貸款，則在妻子名下，每年他的財產申報，狀況都一樣；他與林姿妙不同之處是，他沒有前立委楊吉雄給的7000多萬來源不明財產，也沒有10多本的洗錢人頭帳戶。

    江聰淵質疑，益興礦業爆出過濫墾爭議，林姿妙兒女和楊吉雄曾是董事長、董事、監察人，林姿妙家族後來出脫益興礦業的股權，「這些龐大股權金額，跑到哪裡去了？」

    另，江聰淵說，宜蘭縣第二行政中心工程，金額高達約14億3000萬元，得標廠商是承接益興礦業股權的公司股東，這是不是又一筆資金來源不明的款項？江接獲檢舉，招標過程中，有得標廠商經營團隊成員，勸退其他廠商去投標，這是不是涉及不法，或用不當手段取得這個工程？這個標案與益興礦業金流是否有關？他會把檢舉資料交給檢調，請檢調把事情查清楚。

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