鄭文燦二次出庭 稱官邸行賄是烏龍

前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄案，昨天第二度傳喚鄭進行準備程序庭。 （記者余瑞仁攝）

2024/12/31 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收取華亞科技園區旁九．一二公頃農地地主五○○萬元賄款案，桃園地院昨第二度傳喚鄭進行準備程序庭，鄭的律師團直指檢方起訴事實僅依臆測或主觀判斷、引用錯誤都市計畫流程、漠視對鄭文燦有利證詞等，強調鄭文燦與行賄方並無合意、更無犯意，也沒有收賄及職務上協助行為，所謂的行賄是「失落的五○○萬」，抨擊檢方混淆客觀事實辦案，是不專業的表現。

鄭文燦委由律師團陳述、未親自抗辯，律師團並要求檢方提供此案過去的簽結卷宗，畢竟當時案件會簽結，代表有鄭並未犯罪的有利認定，經法官與檢方溝通後同意適當提供。

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鄭文燦對記者表示，所謂「官邸行賄」事件是場烏龍，被控行賄的台塑集團顧問廖俊松當日到官邸於會客室內，僅與他二人在場，怎麼會沒打開黑色袋子秀出現金，而是廖將袋子塞在桌下後離去，他隔日發現袋子裡面裝錢，即通知對方取回，但對方遲無動作，最終他仍將錢退給對方。

鄭文燦強調，他對茶桌下被放置黑色錢袋毫不知情，絕非收賄，雙方根本沒有合意，他沒有犯罪。

檢方︰有收即構成犯罪

對於鄭文燦律師團的質疑，檢察官反駁說，都市計畫程序複雜，鄭涉收賄後召開會議時，與會官員對都市計畫土地變更程序並不熟悉，頻頻提及「要詢問內政部都委會」，而律師團於檢方起訴後研究都市計畫流程，時空環境早已不同，律師團以此抨擊檢方，這是「張飛打岳飛」，此案的重點在行收賄事實，有收即構成犯罪，最高法院知名判例。

檢方並強調，檢察官起訴提出了調查局監控行賄者出入市長官邸監控影像、金流證據、通訊監察譯文、通訊軟體對話，更有四人坦承行賄的證詞，「不是只有Excel檔」。

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