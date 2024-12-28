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    首頁　>　桃園市

    《桃園》市府攜手名廚 發表10道黑豬年菜

    桃園市長張善政（中）、名廚阿基師（左四）端出以黑豬料理的年菜。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政（中）、名廚阿基師（左四）端出以黑豬料理的年菜。（記者謝武雄攝）

    2024/12/28 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推廣營養美味的桃園黑毛豬（俗稱台灣黑豬），委託萬能科技大學經名廚阿基師指導「桃園黑豬創意餐點研發中心」開發黑豬創意食譜，給市境各黑豬肉標章授證餐廳推出黑豬年菜，昨於尊爵大飯店發表，阿基師帶領萬能科大學生上菜秀，展示煙燻桂花釀黑豬肋排、桃映紅茶燉黑豬腳、富貴松阪黑豬蟲草菇菌鍋等十道佳餚，歡迎民眾向授證餐廳訂購。

    阿基師、萬能科大生秀創意料理

    市長張善政昨主持發表會時表示，桃園黑豬沒有一般豬肉腥味，口感有嚼勁及彈性，且富含鐵質、蛋白質，脂肪含量較其他豬肉低，是入菜的好幫手。

    現場展示以桃園黑豬肉烹飪而成的十道美味年菜，包括黑豬肉魷魚金杯沙拉、煙燻桂花釀黑豬肋排、黑豚櫛瓜花鹹派、老火豚骨黑豬肉湯、黑豬豆粕獅子頭、黑旋風火山排骨、黑豬拼盤青醬PIZZA、黑棒椒麻腱子骨、桃映紅茶燉黑豬腳、富貴松阪黑豬蟲草菇菌鍋。

    8餐廳各推黑豬年菜佳餚、優惠

    市府農業局長 陳冠義說，迎接蛇年春節，市境各黑豬肉標章授證餐廳都推出黑豬年菜，八家合作餐廳包括，大江屋客家美食館、大楊梅鵝莊（桃園店）、古華花園飯店、幸福鹿時尚美食館、新百王餐廳、滿滿客家餐廳、尊爵大飯店、好客食堂等，各有黑豬年菜佳餚菜色及優惠。

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