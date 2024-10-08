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張善政送重陽禮 103歲陳克湘喜慶生

桃園市長張善政探訪103歲人瑞陳克湘，送上重陽禮。 （桃園社會局提供）

桃園市長張善政探訪103歲人瑞陳克湘，送上重陽禮。 （桃園社會局提供）

2024/10/08 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕十一日就是重陽節，市長張善政昨天前往八德榮譽國民之家，探訪高齡一○三歲的人瑞陳克湘，並代表總統府及衛生福利部致贈金鎖片，同時贈送桃市府金戒指、金箔畫獎牌及二萬元重陽禮金。

張善政表示，陳克湘戎馬生涯大半輩子，退伍後仍從事多項基層工作，對國家社會的貢獻不言而喻，很開心見到陳克湘及其妻子鄒自秀，兩老身體都相當硬朗且氣色頗佳，感謝八德榮家的細心照顧，讓長輩們都能吃飽睡好，而昨天正好就是陳克湘的生日，讓他感動的是，陳克湘的生日願望祈願國運昌隆，可見他一生心繫國家，難能可貴。

八德榮譽國民之家主任酆世俊表示，陳克湘和鄒自秀感情相當融洽，可謂八德榮家的模範夫妻；陳克湘於一九四九年隨政府軍隊來台，廿多年前入住榮家，喜歡唱歌且擁有一手好廚藝，榮家昨準備滷豬腳及麵線祝福他生日快樂，也希望將福氣散播給現場所有人。

市府社會局指出，桃園市百歲人瑞共有三九六人，最高齡者一一二歲，今年甫滿百歲者達一四六人；而六十五歲以上老年人口，截至九月底達卅六萬餘人，市府將持續發展多元性、在地性及便利性的老人福利措施，營造高齡友善社會。

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