桃園公有充電樁拚擴建 年底達854樁

桃園市持續擴建公有停車場電動車位，年底充電樁將達854樁，占停車場席位數4.4%。（記者鄭淑婷攝）

2024/09/25 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市領牌登記小客車逾七十七．六萬輛，其中電動小客車有七七八九輛，充電樁需求不小。市府交通局表示，截至去年底全市公有路外停車場設置電動汽車充電樁四一二樁，預計今年底可達八五四樁，占全市公有路外停車場總席位數四．四％。

全市電動小客車7789輛

交通局表示，桃園市電動汽車掛牌數持續增加，占比以桃園區一．○一％、中壢區○．八三％最高，其餘行政區平均為○．五七％，充電樁建置目標將視各行政區需求度依序建置，高需求區的桃園、中壢區，目前電動車位占比為二％，今年建置目標將達占比六％，平鎮區現為二．八％，今年將達四％，至於低需求區目前占比二％，今年建置預計達到二至四％。

交通局表示，桃園市公有停車場有一七八場、席位數一萬九三五二格，盤點可建置充電樁的停車場共一三五處，排除設備較為老舊等場域，而充電樁分為慢充（AC交流電）、小快充（DC直流電）、快充（DC直流電），各有適合的建置環境，像是慢充需數小時到一整夜，多位於家庭辦公場所、購物中心等，小快充需數小時，多在辦公場所、購物中心，快充只需半小時到一小時即可充至八成電量，適合交流道旁、高速公路等長途休息站。

明年擬再增266樁 達1120樁

交通局今年向環境部及交通部申請經費三億一四九○萬餘元，依各行政區需求及公有停車場環境，分別建置快充、小快充及慢充等充電樁，包含新增及汰舊換新，預計十月進場裝設，至年底全市充電樁總數可達八五四樁，占全市公有路外停車場總席位數四．四％，明年預估可再擴充二六六樁，總數將達一一二○樁。

交通局表示，公有停車場電動車停車位計費方式，採停車時數加上用電度數計算。

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