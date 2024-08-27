週五開學》桃園光華國小新生僅1人 八德427人最多

2024/08/27 05:30

大園圳頭、后厝、沙崙、陳康國小 配合航空城計畫拆遷 今年廢校

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國中小學本月卅日開學，新學年全市小一新生較去年減少一五九八人，新生人數最多為八德區八德國小四二七人，復興區光華國小與去年一樣只有一人，校長黃進成表示，開學當天仍將依慣例為新生舉行熱鬧的迎新儀式；而大園區圳頭、后厝、沙崙、陳康國小，因桃園航空城計畫拆遷於今年廢校。

小一新生22009人 較去年少1598人

受到少子化影響，桃園市今年小一新生人數續減，從去年的二萬二○○九人，今年減為二萬○四一一人，新生人數城鄉差異大，人數最多前五所學校為八德國小四二七人、桃園區中山國小三八七人、中壢區元生國小三四九人、平鎮區南勢國小三一六人、桃園區建德國小三一一人；新生人數最少為復興區光華國小一人、義盛國小三人居次，新屋區東明國小、復興區長興國小及巴崚國小均為四人，同為學生人數第三少的學校。

黃進成表示，光華國小學區涵蓋兩大部落，受到部落年輕人搬遷至山下等因素影響，近年新生入學人數都在一到三人間，目前有三個年級學生數都只有一人，今年小一新生原有二人，其中一人臨時轉至新竹縣竹東而僅剩一人入學，開學日將邀請耆老為新生勉勵，並由學長姊帶著新生射箭闖關。

大園區的圳頭、后厝、沙崙、陳康四所小學，因桃園航空城計畫拆遷於今年廢校，教育局表示，四校學生轉入鄰近內海國小最多共四十六人，其餘轉入其他學校，教師優先介聘到桃園市其他學校服務；竹圍國小預計明年遷至竹圍國中。

龍子、龍女入學 國一新生正成長

國中部分因今年新生為龍子、龍女，國一新生人數呈現正成長，教育局說，今年全市國一普通班新生共一萬九三七七人，新生人數最多國中前五名分別為中壢區東興國中八七三人、內壢國中七七八人、八德區大成國中七三四人、桃園區慈文國中七○一人及建國國中六五七人，普通班新生人數最少為新屋區永安國中僅廿五人。

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